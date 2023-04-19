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University Hill 9款戶型選擇多

【明報專訊】大埔白石角為近年新界新盤供應重鎮之一；新地（0016）旗下優景里大型住宅發展項目，繼去年推出第1期Silicon Hill紅盤高開後，最新登場的第2A期University Hill，短期內將展開銷售。University Hill提供607伙，涉9款標準戶型，涵蓋開放式至3房設計，而主打開放式廚房設計是今期特點，料可吸引上車客和小家庭。

明報記者 管龍欣

攝影 馮凱鍵

University Hill屋苑設計意念除源於白石角翠綠優美的天然優勢外，另一項地利優勢，是與中文大學及中大醫學院、港鐵（0066）計劃興建的科學園/白石角站，以及即將擴展的科學園，皆近在咫尺。

毗鄰未來港鐵白石角站

University Hill由5座11至12層中低密度大廈組成，標準戶實用面積介乎217至640方呎，涵蓋9款戶型，其中8款屬採開放式廚房的開放式至3房戶型，1款為傳統梗廚戶型的2房設計，實用面積463至472方呎。

項目的標準分層單位約佔85%，剩餘約15%為特色戶；關鍵日期為2024年6月，樓花期長約14個月。

主打開放式廚房

今次介紹的交樓標準示範單位，以漾景閣第2座9樓B5室為藍本，屬無改動示範單位，實用面積406方呎，2房間隔，為曲尺型開放式廚房設計，廚房儲物空間充裕，方便喜愛下廚的住戶，收納廚房用具或糧油雜貨。

單位裝修以木色系為主，整體間隔四正。大廳左、右兩側分別是主人房與客房，主人房設置近乎落地玻璃窗，有利採光及觀景，左邊小窗則可推開，保持空氣流通；客房內籠寬敞實用，相信放置衣櫥及睡牀後，仍有充足活動空間。

大廳位處單位中心，其中多功能儲物櫃備鏡面，可供住戶出門前整理儀容，方便喜愛打扮的女士。值得一提的是，單位不設走廊位，從門口可以直到22方呎露台，供住戶欣賞白石角依山傍水的美景。

設2.3萬呎商舖 方便住戶

惟要留意白石角雖然環境優美，但位置偏離大埔市中心，民生配套仍未太完善；有見及此，屋苑基座設有2.3萬方呎商舖樓面，而住客會所和園林總面積則超過17萬方呎，方便住戶日常所需，和進行各式優閒活動。

對外交通方面，港鐵科學園/白石角站預料2033年前落成，目前交通未算太方便；而項目提供162個車位，預計平均每4戶，爭一個車位。

■有片睇

如觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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