大埔滘段屋地放售 市值2億 高購入價221倍

佔地6300呎 樓面實呎6.6萬

第一太平戴維斯指，大埔公路大埔滘段4101號屋地，現於市場上放售，物業佔地約6300方呎，現狀為一幢兩層高的歐陸度假式獨立屋，附草地及庭園，實用面積3023方呎，若買家購入重建，最高可建總實用面積約3780方呎。據悉項目現市值約2億元，以現有樓面計，實呎約6.6萬元。業主早於1984年以90萬元購入，現時市值較當年購入價高221倍。第一太平戴維斯住宅銷售部資深董事張作基表示，是次出售物業風格獨特，景觀方面前迎船灣淡水湖與吐露港。

觀塘元朗兩舖放售共涉4.26億

另世邦魏理仕指，觀塘宜安街8號光明大樓基座商舖物業及元朗青山公路元朗段197至199號地舖物業，現以要約形式放售，兩舖叫價共4.26億元。其中光明大樓低層地下至一樓商舖連地下上落貨位，總面積約15,530方呎，現由連鎖海鮮酒家、7-11便利店、萬寧及本地餐飲租戶租用，意向價2.68億元，呎價17,257元，買家亦可分拆購買。業主早於2004年以約5800萬元購入該舖，現叫價較19年前高出2.1億元或3.6倍。

至於同一業主持有的元朗青山公路元朗段197至199號地舖，面積約2240方呎，屬區內罕見的大型相連舖位，現由銀行租賃，並已租用物業逾15年，意向價1.58億元，呎價約70,536元，業主2012年1.25億元購入，現叫價較購入價高約3300萬元或26%。