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溱8業主賠訂重售 半月賣貴120萬 近日1750萬易手 扣除使費仍多賺50萬

【明報專訊】近月二手市場雖受一手新盤搶客影響，交投有所減慢，但在通關效應及高端人才通行證計劃下，樓價及租金均由去年低位持續反彈，其中沙田車公廟站上蓋溱岸8號，更錄得原業主賠訂重售個案，該單位出售後半月內賣貴120萬元；就連位置偏遠的梅窩居屋銀河苑，亦在升市下連月錄得未補價二手成交。

明報記者 歐陽慧恩

據區內代理透露，溱岸8號2座低層B室，實用936方呎，屬3房1套連工人套房間隔，享城門河景及市景，原以1650萬元放盤，至本月初以1630萬元易手，而單位的銀行網上估價為1649萬元，雖然單位已售出，但近日業主仍獲另一買家出價1750萬元洽購，最終決定賠訂50萬元，以及約16萬元代理佣金，將單位重售予新買家，實呎18,697元。

持貨11年帳賺近五成

是次賠訂重售，料業主扣除使費仍較原來多賺約50萬元，亦反映單位於約半個月賣貴120萬元或7%。原業主2012年約1176萬元一手購入，帳面升574萬元或49%。

白居二客225萬入市銀河苑兩房

至於2018年入伙的梅窩居屋銀河苑，雖然位置遠離市區，但由年初至今連續數月均錄二手成交。利嘉閣營業董事劉俊傑表示，屋苑A座中層15室，實用386方呎，2房間隔，獲白居二客以225萬元未補價購入，實呎約5829元。原業主2017年168.4萬元向房委會一手購入，帳面獲利約56.6萬元或約34%

另外，馬鞍山天宇海錄得今年屋苑最大額成交。世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，天宇海1A座中層D室，實用822方呎，3房1套連儲物室間隔，享海景，半年前原以1150萬元放盤，至近日終獲2組準買家同時議價，最終以1083萬元易手，實呎13,175元。原業主2010年636萬元一手購入，帳面升447萬元或70%

麗城業主移民沽貨 3年實蝕11%

中原分行經理關偉豪指，將軍澳蔚藍灣畔本月暫錄4宗成交，新近更單日連錄2宗成交，其中包括7座中層A室，實用943方呎，屬4房1套連工人套房間隔，享開揚景觀，以1650萬元易手，實呎17,750元。原業主於2014年以1250萬元入市，現帳面升400萬元或32%。

不過，市場仍錄零星移民盤蝕讓個案。中原高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣麗城花園3期7座高層D室，實用728方呎，3房1套間隔，上月以850萬元交吉放盤，至近日減價50萬元或6%，以800萬元沽出，實呎10,989元，屬市價成交。原業主2020年3月845萬元買入，持貨剛滿3年，帳面蝕45萬元或約5%，連使費料實蝕約90萬元或11%。

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