Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年4月19日星期三
湯文亮 敢說反話
投資策略
平保促匯控重組 亞洲獨立上市 原則上支持小股東議案 斥管理層誇大成本風險
顧問籲股東反對 質疑釋放價值論
消費帶動 中國首季GDP升4.5%勝預期
港股成交縮兩成 地產科網板塊偏弱
聯通首季賺52億 創同期新高
傳內地降螞蟻罰款三成至57億
中移動傳收購 香港寬頻曾升18% 路透：收集投行意見 未定提正式要約
分析：倘收購屬實 料撼香港電訊一哥地位
許懷志任金管局外事助理總裁
報告料電子錢包2026年成主流
主席等累指尖悅動蝕2.6億 證監凍結主席及執董等帳戶尋求賠償
花旗料首季濠賭股EBITDA重上正數
李律仁：港監管ESG有改善空間
新獲信貸消費者人數未返疫前
蘋果伙高盛推逾4厘高息存款 不設最低金額 勢加劇銀行業存款爭奪戰
高盛收入遜預期 首季利潤跌18%
聯儲「鷹王」倡續加息 質疑衰退風險被誇大
張兆聰：中資金融強勢 太保趁回調吸
彭藹嬈：內地暫毋須大規模刺激經濟
技術取勝：東方海外有望上試175元
劉思明：臨近黃金周 留意內地消費股
周顯：世上沒有容易賺的錢
湯文亮：租舖你check我check
溱8業主賠訂重售 半月賣貴120萬 近日1750萬易手 扣除使費仍多賺50萬
內地專才8.5萬租蔚然 7個月租金升一成
飛揚1期餘貨劈價 昨推108伙沽近六成
大埔滘段屋地放售 市值2億 高購入價221倍
中原料核心區舖租次季升一成 跑贏大市
University Hill 9款戶型選擇多
與社企合作貫徹ESG理念
摩通：美加息快完 債優於股
湯文亮：租舖你check我check
【明報專訊】有老友話我唔識股票，迫於無奈要集中做地產，我話對股票我都識少少，既然老友對股票咁有研究，不如我問一個問題，睇吓老友是否可以全部答中。
相關字詞﹕
敢說反話
財經專欄
湯文亮
上 / 下一篇新聞
平保促匯控重組 亞洲獨立上市 原則上支持小股東議案 斥管理層誇大成本風險
顧問籲股東反對 質疑釋放價值論
消費帶動 中國首季GDP升4.5%勝預期
港股成交縮兩成 地產科網板塊偏弱
聯通首季賺52億 創同期新高
傳內地降螞蟻罰款三成至57億
中移動傳收購 香港寬頻曾升18% 路透：收集投行意見 未定提正式要約
分析：倘收購屬實 料撼香港電訊一哥地位
許懷志任金管局外事助理總裁
報告料電子錢包2026年成主流
主席等累指尖悅動蝕2.6億 證監凍結主席及執董等帳戶尋求賠償
花旗料首季濠賭股EBITDA重上正數
李律仁：港監管ESG有改善空間
新獲信貸消費者人數未返疫前
蘋果伙高盛推逾4厘高息存款 不設最低金額 勢加劇銀行業存款爭奪戰
高盛收入遜預期 首季利潤跌18%
聯儲「鷹王」倡續加息 質疑衰退風險被誇大
張兆聰：中資金融強勢 太保趁回調吸
彭藹嬈：內地暫毋須大規模刺激經濟
技術取勝：東方海外有望上試175元
劉思明：臨近黃金周 留意內地消費股
周顯：世上沒有容易賺的錢
湯文亮：租舖你check我check
溱8業主賠訂重售 半月賣貴120萬 近日1750萬易手 扣除使費仍多賺50萬
內地專才8.5萬租蔚然 7個月租金升一成
飛揚1期餘貨劈價 昨推108伙沽近六成
大埔滘段屋地放售 市值2億 高購入價221倍
中原料核心區舖租次季升一成 跑贏大市
University Hill 9款戶型選擇多
與社企合作貫徹ESG理念
摩通：美加息快完 債優於股
平保促匯控重組 亞洲獨立上市 原則上支持小股東議案 斥管理層誇大成本風險
顧問籲股東反對 質疑釋放價值論
消費帶動 中國首季GDP升4.5%勝預期
港股成交縮兩成 地產科網板塊偏弱
聯通首季賺52億 創同期新高
傳內地降螞蟻罰款三成至57億
中移動傳收購 香港寬頻曾升18% 路透：收集投行意見 未定提正式要約
分析：倘收購屬實 料撼香港電訊一哥地位
許懷志任金管局外事助理總裁
報告料電子錢包2026年成主流
主席等累指尖悅動蝕2.6億 證監凍結主席及執董等帳戶尋求賠償
花旗料首季濠賭股EBITDA重上正數
李律仁：港監管ESG有改善空間
新獲信貸消費者人數未返疫前
蘋果伙高盛推逾4厘高息存款 不設最低金額 勢加劇銀行業存款爭奪戰
高盛收入遜預期 首季利潤跌18%
聯儲「鷹王」倡續加息 質疑衰退風險被誇大
張兆聰：中資金融強勢 太保趁回調吸
彭藹嬈：內地暫毋須大規模刺激經濟
技術取勝：東方海外有望上試175元
劉思明：臨近黃金周 留意內地消費股
周顯：世上沒有容易賺的錢
溱8業主賠訂重售 半月賣貴120萬 近日1750萬易手 扣除使費仍多賺50萬
內地專才8.5萬租蔚然 7個月租金升一成
飛揚1期餘貨劈價 昨推108伙沽近六成
大埔滘段屋地放售 市值2億 高購入價221倍
中原料核心區舖租次季升一成 跑贏大市
University Hill 9款戶型選擇多
與社企合作貫徹ESG理念
摩通：美加息快完 債優於股
prev
next