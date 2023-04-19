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蘋果伙高盛推逾4厘高息存款 不設最低金額 勢加劇銀行業存款爭奪戰

【明報專訊】美國多家地區銀行上月相繼倒閉動搖存戶信心，令美國銀行業經歷2008年金融海嘯以來，最嚴重的存款外流。傳統銀行經營壓力上升之際，蘋果公司（美：AAPL）與高盛（美：GS）宣布在美國合作推出高息儲蓄帳戶，年利率達4.15厘，是全美平均存款利率0.37厘的10倍以上，勢將加劇銀行業的存款爭奪戰。

美國網上證券商嘉信理財（Charles Schwab）（美：SCHW）、道富銀行（State Street Corp.）（美：STT）和美國製商銀行（M&T Bank）（美：MTB）的數據顯示，3家金融機構首季存款按季合共減少572億美元（約4462億港元）。由於蘋果的高息儲蓄帳戶無最低存款要求，預計將對小存戶有巨大吸引力。

利息普遍高於業界同類服務

不同規模的銀行都依賴客戶的存款作為廉價的資金來源，以用於發放貸款，或進行投資等。蘋果最新提供的高息存款服務，利息高於市面大部分同類服務，例如美國運通（美：AXP）的高息存款利率為3.75厘，而高盛（美：GS）Marcus為3.9厘。部分銀行開始爭相為存戶提供更高的儲蓄利率，以遏止存款進一步流失。自去年3月美聯儲開始加息以來，美國商業銀行已流失約8000億美元存款。

蘋果與高盛提供的儲蓄帳戶，與蘋果信用卡（Apple Card）一起使用。這是蘋果繼上月底在美國開始推出名為Apple Pay Later的「先買後付」分期付款服務後，進一步在金融領域擴張。新的儲蓄服務不設最低存款要求，最高可存入25萬美元，在美國聯邦存款保險公司（FDIC）的保障範圍以內。若用戶通過Apple Card設置儲蓄帳戶，來自Apple Card的獎勵會自動存入該帳戶。用戶還可通過關聯銀行帳戶，將資金存入蘋果儲蓄帳戶，又或將蘋果帳戶的存款，轉入關聯銀行戶口而毋須支付任何費用。

嘉信理財道富首季流失存款

哥倫比亞大學金融學助理教授Yiming Ma表示，考慮到美國一些地區銀行倒閉後，存戶對銀行業穩定的擔憂，高息儲蓄加上蘋果品牌的知名度，可能對新客戶特別有吸引力。

地區銀行風險，加上聯儲局持續加息，吸引美國存戶由低收益的銀行帳戶提取資金，投資到貨幣市場基金等回報率更高的投資產品。道富首季存款按季減少118億美元，總存款額降至2240億美元，並預計次季仍可能有40億至50億美元的無息存款流失。製商銀行首季存款亦按季減少44億美元，總存款額降至1635億美元。

為現金帳戶僅支付0.45厘利息的嘉信理財，第一季存款減少410億美元，按季流失11%，按年流失達30%，總存款額降至3257億美元。這導致嘉信理財要以高昂成本借入資金，應付存款外流。不過另一方面，嘉信理財的貨幣市場基金規模，在首季按年增長1.5倍至3580億美元。

部分存款則流入了大型銀行。與去年12月底相比，美國資產值最大的銀行摩通（美：JPM），首季存款增長370億美元，總存款金額為2.38萬億美元。不過與去年同期相比，摩通第一季存款仍下跌7%，反映加息環境下，大型銀行的存款同樣流向貨幣市場基金等投資工具。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕銀行危機 存款 高息儲蓄 高盛 蘋果公司

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