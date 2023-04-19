經濟

報告料電子錢包2026年成主流

【明報專訊】金融科技服務技術公司FIS旗下Worldpay發表《全球支付報告》指出，信用卡目前仍是香港主要的支付方式，去年佔電商支付市場41%的份額，同時佔店內消費市場逾半份額。不過，報告預測，到2026年電子錢包佔電商支付市場升至37%，取代信用卡成為香港最多人使用的網上支付方式。電子錢包亦是增長最快的店內消費支付方式，預計其交易價值將於2022年至2026年上升71%。

報告稱，隨着香港推出即時支付方案轉數快（FPS），帳戶對帳戶（A2A）支付亦逐漸成為增長迅速的新興支付途徑。當中2021年至2022年電商交易價值的升幅達35%。A2A支付於去年佔電商市場佔比15%，預計於2026年再升至18%。

此外，新興支付方式先買後付（BNPL）去年佔電商支付市場佔比1%，但報告料其於電商的支付額將上升超過1.5倍，從去年的2.58億美元增加至2026年的6.59億美元。報告又稱，香港的現金使用率大幅下降，去年現金佔店內消費市場的份額為10%，屬於亞太地區現金使用率最低的市場之一，低於新加坡、日本、韓國等，料至2026年香港現金使用比例將進一步跌降至6%。

相關字詞﹕先買後付 帳戶對帳戶（A2A） 電子錢包 信用卡 報告

上 / 下一篇新聞

平保促匯控重組 亞洲獨立上市 原則上支持小股東議案 斥管理層誇大成本風險
平保促匯控重組 亞洲獨立上市 原則上支持小股東議案 斥管理層誇大成本風險
顧問籲股東反對 質疑釋放價值論
顧問籲股東反對 質疑釋放價值論
消費帶動 中國首季GDP升4.5%勝預期
消費帶動 中國首季GDP升4.5%勝預期
港股成交縮兩成 地產科網板塊偏弱
港股成交縮兩成 地產科網板塊偏弱
聯通首季賺52億 創同期新高
聯通首季賺52億 創同期新高
傳內地降螞蟻罰款三成至57億
傳內地降螞蟻罰款三成至57億
中移動傳收購 香港寬頻曾升18% 路透：收集投行意見 未定提正式要約
中移動傳收購 香港寬頻曾升18% 路透：收集投行意見 未定提正式要約
分析：倘收購屬實 料撼香港電訊一哥地位
分析：倘收購屬實 料撼香港電訊一哥地位
許懷志任金管局外事助理總裁
許懷志任金管局外事助理總裁
主席等累指尖悅動蝕2.6億 證監凍結主席及執董等帳戶尋求賠償
主席等累指尖悅動蝕2.6億 證監凍結主席及執董等帳戶尋求賠償
花旗料首季濠賭股EBITDA重上正數
花旗料首季濠賭股EBITDA重上正數
李律仁：港監管ESG有改善空間
李律仁：港監管ESG有改善空間
新獲信貸消費者人數未返疫前
新獲信貸消費者人數未返疫前
蘋果伙高盛推逾4厘高息存款 不設最低金額 勢加劇銀行業存款爭奪戰
蘋果伙高盛推逾4厘高息存款 不設最低金額 勢加劇銀行業存款爭奪戰
高盛收入遜預期 首季利潤跌18%
高盛收入遜預期 首季利潤跌18%
聯儲「鷹王」倡續加息 質疑衰退風險被誇大
聯儲「鷹王」倡續加息 質疑衰退風險被誇大
張兆聰：中資金融強勢 太保趁回調吸
張兆聰：中資金融強勢 太保趁回調吸
彭藹嬈：內地暫毋須大規模刺激經濟
彭藹嬈：內地暫毋須大規模刺激經濟
技術取勝：東方海外有望上試175元
技術取勝：東方海外有望上試175元
劉思明：臨近黃金周 留意內地消費股
劉思明：臨近黃金周 留意內地消費股
周顯：世上沒有容易賺的錢
周顯：世上沒有容易賺的錢
湯文亮：租舖你check我check
湯文亮：租舖你check我check
溱8業主賠訂重售 半月賣貴120萬 近日1750萬易手 扣除使費仍多賺50萬
溱8業主賠訂重售 半月賣貴120萬 近日1750萬易手 扣除使費仍多賺50萬
內地專才8.5萬租蔚然 7個月租金升一成
內地專才8.5萬租蔚然 7個月租金升一成
飛揚1期餘貨劈價 昨推108伙沽近六成
飛揚1期餘貨劈價 昨推108伙沽近六成
大埔滘段屋地放售 市值2億 高購入價221倍
大埔滘段屋地放售 市值2億 高購入價221倍
中原料核心區舖租次季升一成 跑贏大市
中原料核心區舖租次季升一成 跑贏大市
University Hill 9款戶型選擇多
University Hill 9款戶型選擇多
與社企合作貫徹ESG理念
與社企合作貫徹ESG理念
摩通：美加息快完 債優於股
摩通：美加息快完 債優於股