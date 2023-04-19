報告料電子錢包2026年成主流

【明報專訊】金融科技服務技術公司FIS旗下Worldpay發表《全球支付報告》指出，信用卡目前仍是香港主要的支付方式，去年佔電商支付市場41%的份額，同時佔店內消費市場逾半份額。不過，報告預測，到2026年電子錢包佔電商支付市場升至37%，取代信用卡成為香港最多人使用的網上支付方式。電子錢包亦是增長最快的店內消費支付方式，預計其交易價值將於2022年至2026年上升71%。
報告稱，隨着香港推出即時支付方案轉數快（FPS），帳戶對帳戶（A2A）支付亦逐漸成為增長迅速的新興支付途徑。當中2021年至2022年電商交易價值的升幅達35%。A2A支付於去年佔電商市場佔比15%，預計於2026年再升至18%。
此外，新興支付方式先買後付（BNPL）去年佔電商支付市場佔比1%，但報告料其於電商的支付額將上升超過1.5倍，從去年的2.58億美元增加至2026年的6.59億美元。報告又稱，香港的現金使用率大幅下降，去年現金佔店內消費市場的份額為10%，屬於亞太地區現金使用率最低的市場之一，低於新加坡、日本、韓國等，料至2026年香港現金使用比例將進一步跌降至6%。
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