報告料電子錢包2026年成主流

報告稱，隨着香港推出即時支付方案轉數快（FPS），帳戶對帳戶（A2A）支付亦逐漸成為增長迅速的新興支付途徑。當中2021年至2022年電商交易價值的升幅達35%。A2A支付於去年佔電商市場佔比15%，預計於2026年再升至18%。

此外，新興支付方式先買後付（BNPL）去年佔電商支付市場佔比1%，但報告料其於電商的支付額將上升超過1.5倍，從去年的2.58億美元增加至2026年的6.59億美元。報告又稱，香港的現金使用率大幅下降，去年現金佔店內消費市場的份額為10%，屬於亞太地區現金使用率最低的市場之一，低於新加坡、日本、韓國等，料至2026年香港現金使用比例將進一步跌降至6%。