分析：倘收購屬實 料撼香港電訊一哥地位

拓固網兼搶佔企業市場

方保僑稱，電訊商進軍固網市場相當困難，至少需要約10年時間投資，如鋪線建網、光纖拉線入屋和興建地下路線槽等多個複雜步驟，亦需要與路政署、地產商等多方商討才能完成基建項目，目前香港寬頻固網市場的覆蓋率達70%至80%，市佔率僅次於香港電訊，業務相當具價值，必會吸引不少想進軍香港固網市場的電訊商。

中國移動2012年於香港推4G流動電訊服務、2019年港府分三階段拍賣5G頻譜，包括中移動在內四家電訊商成功投得。當中，中移動3億元投得A1-A6頻段的60MH，為眾多電訊商最多。中移動香港於2021年年中曾表示，客戶規模達500萬戶（包括月費、儲值卡及MySim客戶）。

方保僑表示，中移動在港流動網絡已相當成熟，亦具一定市佔率，若日後取得大份額的固網市場，能進一步拓展流動與固網雙方客戶，提供更多增值服務，日後亦可在固網站加固5G網絡，增強覆蓋率，提升自身企業價值。他又表示，香港寬頻過去曾收購主要經營企業網絡的前九倉電訊，有利於中移動拓展產業互聯網市場份額，為企業提供諸如物聯網和雲業務等服務。