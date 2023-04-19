經濟

中移動傳收購 香港寬頻曾升18% 路透：收集投行意見 未定提正式要約

【明報專訊】再有新買家加入爭奪香港寬頻（1310）。據路透社報道，龍頭中資電訊商中國移動（0941）有意出手收購香港寬頻，消息刺激香港寬頻昨日股價最多抽升近18%。報道指出，中移動對香港寬頻目前估值為10億美元（約78.5億港元），惟現時仍處於收集意見階段，尚未決定會否提交正式要約。

明報記者 陳麗歡

報道指出，中移動在過去數周向多家投資銀行發出徵求建議書（RFP），要求為收購香港寬頻並私有化一事提供建議。香港寬頻就該次收購回應本報查詢，指不作評論。中移動則未有回應路透社的置評請求。

2月底傳賣盤 股價升逾三成

香港寬頻昨日股價午後抽升，一度飈17.61％，高見6.88元，見6個月高位，創上市以來最大單日升幅，收市升幅收窄至6.57元，全日升12.3％，成交額3.83億元，最新市值報86.17億元。香港寬頻自2月底傳出賣盤消息，股價由近歷史低位5.01元反彈，累計至今升逾三成。

香港寬頻掀起的收購戰引來多方關注，上月初發公告確認賣盤消息，並指已收到私募基金I Squared擬以環球全域電訊（HGC）名義提出的初步「非約束性收購要約」。I Squared對其估值或超過10億美元。至上月中，又有報道指私募基金太盟資本（PAG）有意加入收購戰，並已向香港寬頻表達有意收購。

花落誰家 各具象徵意義

事實上，香港寬頻賣盤消息早於去年6月傳出，引來PAG和KKR等私募基金洽購，但因潛在買家擔心交易估值受市况波動影響，同時面臨融資挑戰，削弱收購交易成功的可能，因此擱置賣盤。報道又指出，由於香港寬頻屬於科技相關資產，在港擁有強大固網市場，業務涉及數據安全議題，隨着中國加強數據安全及敏感技術的監管，除了HGC外，中資公司或具政府背景的基金亦感興趣。

香港寬頻最終花落誰家仍是未知數，但假設HGC成功收購香港寬頻， 意味本港兩家擁有線網絡的固網商合併，在固網市場力抗香港電訊（6823）領先地位；若中移動「 贏出」，則意味中移動於香港能同時兼有固定光纖網絡，成為香港電訊以外，另一家同時擁有無線及有線網絡的電訊營運商。

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