聯通首季賺52億 創同期新高

產業互聯網收入升15%

聯通昨天績前收市微跌0.8%，報6.37港元。以業務劃分，聯通上季服務收入按年增加6.1%至861.15億元，當中產業互聯網業務收入達至223.89億元，按年升15%，佔服務收入比例26%，按年再提高2.1個百分點；EBITDA按年上升2.8%至257.3億元。

集團期內「大聯接」用戶規模達至9億戶，其中5G套餐用戶共錄得2.24億戶，移動用戶ARPU按年增加0.9元或2%至44.9元，移動服務收入按年升4.4%至438.23億元；固網寬帶接入收入亦按年增3.1%至118.56億元。

中國聯通集團表示，期內加快發展物聯網和工業互聯網，物聯網終端連接數達到4.16億個。

其他業務方面，集團期內的IDC機架數達到37.2萬架，另積極參與央企數字化轉型，「聯通雲」首季收入按年升40%至127.9億元；大數據收入亦按年升54.2%至14.98億元；「大應用」方面深化個人和家庭市場的產品供給側結構改革，個人數智生活、聯通智家業務主要產品付費用戶已在首季突破1.6億戶。