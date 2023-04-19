港股成交縮兩成 地產科網板塊偏弱

【明報專訊】內地首季GDP（國內生產總值）增長略勝預期，市場卻以沽貨回應。恒指昨大幅低開逾百點，午後最多跌逾200點，大市交投亦較上日縮近兩成，宣布配股的安踏（2020）成表現最差之藍籌，插逾7%，一眾藍籌普遍下跌，硬件股、地產股、科網股偏弱，只有內險股表現相對「硬淨」。