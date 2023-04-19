顧問籲股東反對 質疑釋放價值論

稱釋放價值少過265億美元

Glass Lewis認為，有關分析相對簡單，並未有考慮一次性或持續成本、潛在的收入損失或分拆後協同效應等因素。匯控過去數年收入增長雖較低，但盈利及股東回報（ROTE）增長與歐洲同業相若，並跑贏亞洲同業。匯控亦就其高增長的亞洲業務投放更多資源以提升回報。近年部分業務的盈利和回報能力回升，反映管理層能夠在現有結構和業務下爭取股東回報，不認為目前有需要分拆亞洲業務。

對於改變股息政策，Glass Lewis則指匯控定下的50%派息比率與亞洲同業相若，亦有助提升股東回報。報告特別指出，基於匯控近期盈利能力改善，董事會亦恢復股票回購，並將以特別股息派發出售加拿大業務套現資金，公司將有足夠能力增加派息，料明年總派息可能超過疫前水平。匯控現時的派息政策，較固定派息更可持續。