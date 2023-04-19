平保促匯控重組 亞洲獨立上市 原則上支持小股東議案 斥管理層誇大成本風險

明報記者 歐陽偉昉

去年匯控經調整利潤按年上升17%，並預期今年起平均有形股本回報率（RoTE）可達12%以上，管理層多次以利潤增長為理據，指現有策略行之有效。不過平安資管董事長兼首席執行官黃勇表示，匯控受益的加息已逐步見頂，主要業績指標如收入增速、成本收入比率，其實大幅落後同業，去年集團和亞洲業務的RoTE，分別為9.9%和10.5%，均低於可比同業。

指主要業績指標大幅落後同業

平保認為，匯控管理層未能根本解決本地化能力偏弱、成本基數過高、資本效率低下、地緣政治風險加劇等挑戰。雖然匯控近年退出部分非核心業務，但平保認為退出規模很小，僅佔風險加權資產（RWA）的4.7%，該行現有的非亞洲業務RWA仍佔51%，但回報僅亞洲業務的四分之一。

匯控亦多次強調國際網絡為其最大競爭優勢，平保指聽取匯控及專業人士回應後，從建議分拆改為進行戰略重組，能完全解決對環球價值、營運成本、法律障礙等顧慮。匯控作為匯豐亞洲的控股股東，在確保全球業務協同所需的商業有效運作上保持很強影響力，匯豐亞洲可與集團簽訂服務協議，繼續使用現有業務系統，就如「匯豐與恒生多年來的成功案例」。

對於匯控提及分拆涉及一次性成本極為高昂，黃勇承認重組初期會有額外成本，但認為應以開放的態度權衡成本與收益，惟管理層誇大許多成本和風險。他指過去兩年，該行曾向匯控管理層提出許多結構重組建議，惟匯控管理層沒有給予積極回應和清晰解釋，並認為他們與其指定的付費外部顧問都保持先入為主成見，對此表示失望。

平保認為，戰略重組方案將建立聚焦亞洲的銀行，其架構更精簡、靈活，本地化與競爭能力更強，可受益大灣區發展和人民幣國際化等國家戰略，更適應亞洲市場的本地發展動態，也為股東帶來亞洲業務估值釋放、RoTE提升、成本協同效益，以及資本減免效益等好處。

匯控：平保方案反損集團價值

匯控回應表示，不認同平保結構重組方案能為股東帶來更大價值，反而會損害該行價值，結論得到第三方財務和法律顧問支持，亦經第三方認證。該行重申，深信集團目前的策略是最迅速、最穩妥、最能夠提升股東回報的方式，2022年業績足以證明能夠為股東帶來優秀和可持續的回報，而股息方面亦已取得長足進展。