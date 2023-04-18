第一太平戴維斯料優質街舖年內漲價15%

第一太平戴維斯發表今年首季《香港投資市場報告》指，通關後酒店業即時出現反彈，首兩個月入住率和平均房價均有明顯改善，酒店投資氣氛從去年開始已經回暖，共有7家酒店以總價93億元售出，按年增長397%，鑑於酒店交投回穩，加上旅遊業持續向好，目前市場上約有30家酒店正在放售，部分業主叫價亦頗為硬淨。

甲廈今年料跌價一成

該行又指，本季內地及海外遊客重返香港，與遊客消費相關的零售商如化妝品和藥房均積極在旅遊區尋找擴張機會，本地投資者亦窺準機會投入舖市，上季商舖成交熱鬧，反映出在高息時代，投資者的取向正在改變。不過該行認為，甲級寫字樓價格今年內仍將下跌5%至10%。

另據仲量聯行《投資概覽：物流及工業物業市場的蓬勃發展》報告顯示，2011年至2021年間， 私人分層工廠大廈總存量一共減少了超過1500萬方呎，雖然2022及2023年新增樓面達640萬方呎，但遠遠未能抵消2011年起所累積的工業物業總存量跌幅。

仲量聯行香港物流和工業部主管古嘉豪表示，供應緊絀下，加上市場對貨倉、凍倉及數據中心的需求卻持續增加，預期未來3年工業物業受投資者歡迎，同期工業物業價格可望上升15%至20%。