馬時亨女9628萬低撈羅素街樓上舖

上手業主持貨9年帳蝕36%

上述物業為英皇鐘錶珠寶中心高層全層，面積約4718方呎，上月中以9628萬元售出，呎價約20,407元，買家為紫荊醫療控股，董事包括劉馬露明及其夫劉仲恒等。原業主於2014年以1.495億元購入，持貨約9年，帳面蝕5322萬元或36%。

去年1.1億入市後撻訂

資料顯示，劉馬露明等去年5月曾以1.1億元向中建富通（0138）主席、歌手麥浚龍的父親麥紹棠，購入該廈面積相同低一層單位，但及後撻訂，當時有傳劉氏被殺訂約500萬元，而今次劉馬露明再購同廈，做價較近一年前再低1372萬元或12.5%。該層由麥紹棠所持單位，最終於去年底以1.1億元原價售出，較2014年3月購入價1.49億元，8年帳面蝕3900萬元或26%。事實上，過往風光的羅素街，通關後屢獲醫療相關機構進駐，如曾由意大利品牌PRADA租用的PLAZA 2000廣場地舖及3樓全層，面積約7188方呎，就獲在德國、丹麥及內地經營眼科診所網絡的德視佳（1846）以月租85萬元租用，呎租僅118元，較高峰期PRADA租用時呎租約450元低74%。

中式食肆50萬租皇悅酒店地庫

另本港取消一系列防疫措施，食肆生意由低位回升，中原商舖租賃部分區營業董事鄧銘揚表示，灣仔皇悅酒店地庫第二層面積約10,613方呎，最新由中式食肆以月租約50萬元承租，租約期3年，呎租約47元。舖位對上租務紀錄於2021年4月錄得，當時獲食肆以月租35萬元租用，即舖位最新租金較期內低位大幅回升43%，但仍較疫情前高峰期月租約60萬元低約17%。

中原寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生又指，銅鑼灣銀座商廈Zing! 8樓及19樓共兩層現正招租，8樓全層面積約3638方呎，呎租約36元，19樓面積約3171方呎，呎租約38元，業主可提供長達3個月免租期及高達20萬元裝修津貼。