儲局下月加息概率逾八成 債息回升

耶倫：金融制裁或損美元地位

美國財長耶倫向CNN表示，利用美元向俄羅斯等國家實施金融制裁有其風險，因為隨時間推移，可能會破壞美元的主導地位。但她補充，雖然制裁措施令中國、俄羅斯和伊朗產生尋找替代方案的想法，但美元作為全球結算貨幣有其原因，其他國家難以找到具相同性質的替代貨幣。

繼推出免息分期付款購物服務後，蘋果公司（美：AAPL）再加推金融服務，昨宣布與高盛合作的Apple Card高收益儲蓄賬戶正式推出，提供高達4.15厘的年利率。若用戶通過Apple Card設置了儲蓄帳戶，來自Apple Card的獎勵會自動存入該帳戶。用戶還可通過關聯銀行帳戶，將資金存入儲蓄帳戶，又或將資金轉入關聯銀行帳戶而毋須支付任何費用。

（綜合報道）

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