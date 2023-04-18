小靈便型船收入減四成 太航對乾散貨市場樂觀

至於今年第二季兩款船型可出租日數中，分別已有74%及100%租出，日均租金為1.271萬美元及1.408萬美元；下半年檔期亦已出租25%及45%，日均租金為1.082萬美元及1.349萬美元。集團預期由於第一季市况通常全年最疲弱，故有極大空間於今年餘下時間以高於第一季的租金訂立新的貨運合約。

鐵礦石裝載量按年增4%

集團指出，首季整體市場情緒有所改善，所有乾散貨運分部於下半年的遠期貨運協議租金繼續高於目前的現貨貨運租金，反映市場對需求基本面將增強的預期。同時，乾散貨整體裝載量按年增加2%。隨着去年印尼煤炭出口禁令造成的低基數效應下，煤炭裝載量按年高8%；以及因澳洲、巴西等主要生產國產出有所改善，加上中國疫後經濟重啟，鐵礦石裝載量按年增長4%。

太航股價向好 連升6個交易日

集團表示，由於貿易流動的變化、全球糧食及能源安全問題令煤炭及穀物的噸位航距需求增加，加上中國疫後經濟復蘇及全球推動綠色轉型，集團對乾散貨運市場的未來感到樂觀，預計潛在的供求基本面將使集團能夠產生更穩定、及更可持續的長線收益。

太平洋航運股價向好，連升6個交易日；昨日最高價為3.47元，重回上月關口，收市報3.39元，升2.6%，成交1.19億元。