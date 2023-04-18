歐冠昇冀吸赴美特專科企回港上市

稱港交所正不斷革新上市條例吸資

歐冠昇提到，環球經濟正逐漸轉向亞洲，目前全球生產總值（GDP）增長約一半是來自亞洲的貢獻。因此，港交所正不斷革新上市條例，引入更多資本來港，並會繼續擔當連接中國與世界、資本與機遇及現在與未來的角色。

對於外界有評論稱，港交所連接中國內地與世界，只為吸引國際資金，為中國服務，但歐冠昇認為，事實上香港亦是一個渠道為內地投資者將資金向南移，並投資於國際上市公司，帶來更多融資機會。

匯豐：人幣國際化之路仍長

匯豐聯席行政總裁廖宜建於同一場合表示，現時國企及紅籌股已佔港股交易量達八成，香港在內地推動資本市場開放過程中角色十分重要。現時環球面對加息周期，人民幣與美元角色開始轉變，人民幣將有潛力成為全球資產交易的貨幣工具。自人民幣匯率改革以來，匯率大致維持穩定。惟目前人民幣佔全球的外匯交易量僅約4%，香港及內地在推動人民幣國際化上仍有很長的路。

另外，金融發展局主席李律仁則指出，香港作為市場交匯點，與內地的聯通愈來愈多，層次愈來愈深，進一步推動與內地互聯互通，大方向會是人民幣國際化。他亦認同人民幣匯率趨向穩定，作為國際貿易結算貨幣的潛力很大。