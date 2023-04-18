港首隻白酒股 珍酒李渡招股 問鼎今年集資王 首日未足額

明報記者 鄺海盈

集資額最多63.6億元

珍酒李渡招股價介乎10.78至12.98元，每手200股，一手入場費2622.18元。股份將於4月27日掛牌上市。聯席保薦人為高盛和中信建投。截至昨日下午5時，珍酒李渡孖展錄3.04億元，輝立借出2.3億元，以公開集資額6.37億元計算，暫未足額認購。市場消息透露，國際配售已獲多倍認購。

集團擬將集資所得款項淨額於未來5年期間，約55%用於生產設施的建設及發展；約20%用於品牌建設及市場推廣等。

自2016年3月金徽酒（滬：603919）上市以來，內地再無白酒公司上市。年初內地盛傳一份「IPO紅綠燈行業審核標準細則」，內文提及多種行業將被禁（紅燈）上市，當中包括白酒行業。故是次珍酒李渡若成功掛牌，不但成為本港股市首家白酒股，亦將打破過去7年中港新股市場的「禁酒令」，因而備受關注。按2021年收入計，集團於中國所有白酒公司排名第14位，市場份額0.8%。集團產品主要針對次高端及以上級別的白酒市場。旗艦品牌有醬香型「珍酒」及兼香型「李渡」。

梅斯健康籌最多6.8億 暫超購2.3倍

另外，內地網上專業醫師平台梅斯健康 （2415）昨日亦同時開始招股，集資最多6.8億元，每手入場費2565.61元。股份將於4月27日掛牌上市。聯席保薦人為中金及麥格理。梅斯健康孖展認購暫錄2.23億元，富途借出1.85億元，以公開集資額6786萬元計算，超額認購2.3倍。

內地電商平台豬八戒再申上市

梅斯健康擬將集資所得款項約45％用於業務擴張，約35％用於進一步的技術開發，約15％用於潛在投資及收購或與能夠與業務產生協同效應的公司建立戰略聯盟等。

此外，內地企業服務電商平台豬八戒日前再度向港交所遞交上市申請。值得留意的是，該公司的第三大股東重慶市博恩科技持股存在司法凍結及拍賣情况。據招股書指出，去年2月15日，天津法院判令拍賣、變賣博恩持有的公司15.51%股權。拍賣及變賣期已於去年10月25日屆滿。於最後實際可行日期，博恩所持股份均未出售。

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