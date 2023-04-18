消息人士：平保傾向贊成匯控小股東議案

據熟悉平保觀點人士表示，平保已經仔細研究香港小股東團體提出，關於要求匯控承諾將股息恢復到新冠疫情前的水平，以及推動管理層定期考慮結構性改革的決議案，平保傾向贊成。

祈耀年：激進重組非最有利股東

而早在本月初匯控在港舉行非正式股東會後，平保方面已首次公開正面評價兩項決議案，指議案對改進業績、提升股東價值有積極的幫助，希望匯控持開放的態度，高度重視、關注股東的建議。

早前「分拆匯控關注組」召集人呂宇健（Ken Sir）代表一群小股東，向匯控提出分拆亞洲業務及維持派息水平等策略檢討，獲納入為股東周年大會決議案。平保過去被視為推動分拆匯控亞洲業務的推手，據港交所紀錄，平保持有匯控8%股權，為匯控第二大股東，不過兩項議案須以特別決議案方式提出，通過門檻為75%贊成票。

匯控管理層繼續為反對議案爭取支持，匯控早前在股東會網頁上載行政總裁祈耀年的訪問，表示他們已在去年就匯控不同業務架構進行大量研究，指激進的業務重組並非對股東最有利，相關方案會降低銀行市值、減少利潤和派息，損害銀行價值，而改以一定比率而非固定金額派息，有助將資本投資於增長項目。