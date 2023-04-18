高盛看好濠賭 首選股揀銀娛棄金沙

高盛指出，雖然投資者對濠賭股前景尚有分歧，部分人擔心貴賓廳業務萎縮及內地樓市未見好轉造成負面財富效應，惟該行預測中場賭收將在今年底完全恢復至疫情前的水平，並在2024年較疫情前水平進一步增長10%。

高盛維持銀娛、金沙中國、新濠博亞和澳博（0880）的「買入」評級，並將銀娛取代金沙加入至「確信買入」名單中。高盛指出，2022年初首選金沙中國是因市場過於悲觀，對可能失去博彩牌照的下行風險反應過度，導致該股票估值比行業平均水平低約20%，但過去一年金沙中國表現優異，估值折讓已減少。

匯豐：市場低估永利 續偏好金沙

另外，匯豐指出，隨着賭客重新回流澳門，該行根據壓力測試重新評估博彩股的市場份額，上調對新濠國際（0200）旗下新濠影匯的收入及EBITDA預測，但下調對澳博旗下上葡京的收入預測。同時略為上調對銀娛收入及EBITDA預測。

匯豐又上調永利澳門（1128）評級，由「持有」上調至「買入」，認為市場低估永利，並繼續偏好金沙中國，因為其持有的新物業利好酒店庫存，並專注於中場業務。