「中字股」領港股升343點 北水倍增

安踏折讓配股籌122億

北水全日錄得淨流入74.27億元，較上日增加1.2倍，為近兩個月來最多，當中，中移動（0941）受北水追捧，獲淨買入10.2億元，帶動股價升3.1％創3年多新高；盈富基金（2800）亦獲北水淨買入31.2億元。

內需股個別發展，安踏（2020）收報108.8元，跌3.8％，為全日表現最差的藍籌股。收市後外電引述銷售文件報道，安踏以先舊後新方式配售1.19億股，配售價介乎99.08元至102.27元，較昨日收市價折讓介乎6%至8.9%，集資最多121.7億元。此外，李寧（2331）跌0.6％，申洲國際（2313）跌2.9％，百威亞太（1876）跌1.4％，海底撈（6862）升3.4％。

美團聯想升5% 汽車股做好

其他股份方面，科技股個別發展，美團（3690）尾市飈升至136.7元，全日升4.7％，聯想集團（0992）全日高走，高位8.8元收市，升5.7％，為表現最佳藍籌股。惟科網巨頭阿里巴巴（9988）、京東（9618）、騰訊（0700）表現較弱勢，分別微升1％、1.2％和1.5％。汽車股做好，吉利（0175）升3.7％，比亞迪（1211）升2.2％。