中移A股升5%變紅底 港即撲70元 內媒吹捧市值超越茅台成一哥 港或追落後

明報記者 陳麗歡

內媒紛以中移動A股昨高位，按已發行股本約213.68億股計算，市值一度高達2.21萬億元人民幣，市值超越貴州茅台的2.19萬億元人民幣，成為A股新股王。惟值得注意的是，去年回A上市的中移動，A股上市及非上市部分合共僅約9億股，相對港股逾204億股，A股僅佔總股本約4.2％。若以中移動A股及港股各自收市價分別計算A股及港股市值，A股部分市值稍高於900億元人民幣，港股市值1.41萬億港元，總市值還不到1.52萬港元，折合約1.32萬億人民幣，只及茅台約六成。

北水逾10億掃貨 累佔港股本10%

中移動港股較A股大折讓達四成，市值要追趕茅台一哥地位固然仍有很大距離。但在政府推動數字經濟、人工智能轉型熱潮，其大數據業務高速增長，基本因素推升A股高水幅度擴大的情况下，北水南下淨流入中移動港股的勢頭或進一步加快。單在昨日便有逾十億港元經港股通淨買入中移動，而北水的中移動持倉股數，過去一年由不足18億增至逾21億股，佔港股已發行股本急升至近一成（見圖2）。

在一眾重磅AH股及回A紅籌股中，只有中海油（0883）港股折讓逾42%，略高於中移動港股折讓幅度（見表），成為吸引北水持續淨流入中移動的關鍵之一。

受惠數碼轉型熱潮 股息率吸引

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，中移動將繼續受惠數字轉型熱潮，刺激被低估的港股股價，但未必能追上Ａ股估值，仍會保持距離。他指出，過去亦出現不少Ａ、Ｈ股股價差距較大情况，與兩地市民投資文化、習慣有關。投行瑞銀表示，中移動屬高息股，料其數據業務能從業內跑出，今年股息率可達8厘，屬吸引水平，重申首選中移動，目標價85元，現價潛在升幅達25%，給予「買入」評級。