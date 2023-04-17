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銀禧均呎1.3萬 逾半年高位

【明報專訊】樓價連升數月，部分屋苑樓價已累錄超過一成升幅，其中樓齡約38年的火炭銀禧花園，去年第四季平均呎價一度失守1.2萬元後，本月首12日均呎已回升至1.3萬元水平，為屋苑超過半年來新高。

明報記者 歐陽慧恩

中原分區營業經理吳嘉權表示，銀禧花園本月首12日暫錄5宗成交，其中6座高層H室，實用面積506方呎，2房間隔，享山景，新近以690萬元易手，實呎13636元。原業主2017年625萬元購入，帳面升值65萬元或逾一成。吳氏稱，屋苑近月減價盤源收窄，成交價於短期內仍將維持升勢。

此外，居屋成交價亦持續回升。萬方地產高級客戶經理葉搏麟稱，大圍「居屋王」富嘉花園新錄今年暫時成交價最高買賣個案，屋苑第1座中層L室，實用面積587方呎，3房間隔，新近以808萬元（已補價）易手，實呎13765元，料為屋苑今年至今成交價新高。原業主1989年以46.6萬元未補價購入，去年成為遺產盤，並於近月市場放盤，料連補地價計後，仍然獲利甚豐。

富嘉3房808萬沽 屋苑今年新高

另外，各區屋苑持續得高價成交。美聯高級營業經理謝國安表示，北角維港頌第7座中層B室，實用面積1272方呎，屬4房1套間隔、享獨立升降機大堂和擁維港海景，以5388萬元易手，實呎42358元，為屋苑自2021年5月後，二手成交呎價新高。原業主2017年以約5396.6萬元一手購入，雖然帳面微蝕，但連同當年發展商提供的一手優惠及其他使費後，料可獲微利。

不過，個別豪宅屋苑仍錄低市價成交。美聯高級區域營業董事彭文浩表示，尖沙嘴名鑄低層L室，實用面積1141方呎，2房間隔，外望樓景及小量尖東一帶海景，以2298萬元易手，實呎20,140元，低市價約5%。

原業主2011年11月2257萬元一手購入，持貨逾11年，帳面獲利41萬元或約2%。若連使費計，料需實蝕逾77.5萬元或約3%。

名鑄逾千呎2房戶 12年實蝕約3%

此外，中原高級分區營業經理施長達稱，北角百福花園百勝閣中層F室，實用面積543方呎，2房間隔，附全屋裝修及部分家電，以698萬元易手，實呎12855元。

原業主2019年778萬元買入，持貨約4年，帳面蝕讓約80萬元或約10%，連使費計料實蝕約120萬元或15%。

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