經濟
睇樓速遞

香港地產

飛揚2期不設露台 內籠見使

【明報專訊】近期新盤戰况熾熱，多個發展商趁樓市氣氛回升，紛紛推出新盤搶客。其中「主戰場」之一的屯門，早前登場新盤為長實（1113）、新地（0016）兩大發展商合作發展的飛揚，項目位處屯門青山公路大欖段，去年首度推出第1期時，市場反應不俗，今年再度出擊，推出第2期全數400個單位，以不設露台及工作平台的返璞歸真開則，令室內空間更寬敞，主攻上車客及小家庭市場。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 李紹昌

飛揚單位總數為800伙，主打1房及2房細單位，共分2期發展，每期各佔400伙，近日新推的2期屬第3座、5座，預計明年底入伙，項目1房戶實用面積263方呎至284方呎，涉220伙，佔超過一半單位；2房戶實用面積462至483方呎，佔112伙。與1期不同的是，2期的兩房戶只有梗廚設計戶型，並不設開放式廚房開則。

至於3房戶只有38伙，實用面積712至722方呎，其餘單位屬特色戶；項目3月開售至今累沽約360伙，佔今期單位總數400伙約九成。

提供400伙 1房戶佔逾半

發展商是次展出一個2房連裝修示範單位予公眾參觀，以第3座8樓A室為藍本，實用面積483方呎，單位打開大門後，需經過玄關位步入客飯廳；單位以啡棕色為主調，配以彩色配飾作點綴，客飯廳格局和諧，由於不設露台和工作平台，內籠較一般面積相若的新盤單位更實用，家具擺位亦較靈活。從示範單位所見，放置三座位梳化、餐桌等家俬後，仍具不少空間可供走動，加上客廳的窗戶偌大，相信日後的室內採光度將理想，開則設計較近年不少新盤見使。

廚房內設曲尺形廚櫃，配有一系列煮食爐具及配套電器，同時提供明火煮食爐和電磁爐，能配合不同煮食習慣住戶的需要。至於廚房和浴室，均設有通風窗戶，與客廳窗戶產生空氣對流，符合真正居住實際情况需要。

睡房方面，細房被設計成兒童房，從佈置上可見，空間足以放置單人牀、小型衣櫃及書桌；主人房放置雙人牀及開放式衣櫃，由於開則本已預留大型衣櫃位，住戶日後即使採用傳統衣櫃，單位空間運用亦應不會受太大影響。

可往黃金海岸商場購物

至於住客會所，設施屬於1、2期共用，設有1.25萬方呎草坪、長約25米戶外泳池、室內運動場及種植區等設施，提供超過30項康樂設施。

值得留意是，屋苑2期不及1期靠近屯門公路，但就較近青山公路。另外，屋苑附近未有鐵路連接，而最近的購買消費熱點為黃金海岸商場，步程約需15分鐘，亦可乘巴士、小巴前往，但需到屋苑對面馬路的車站上車。另整個屋苑只有137個車位，比例上約為每6戶分得1個車位，住戶日後出入或需預留較多交通時間。

另長實本周二會新一輪發售飛揚1期共108伙，部分劈價最多17％。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

長和青衣申建1.5萬伙 半數意見反對 港鐵不反對 憂鐵路聲浪擾民籲提緩解方案
長和青衣申建1.5萬伙 半數意見反對 港鐵不反對 憂鐵路聲浪擾民籲提緩解方案
話你知：長實飛揚1期明賣108伙 個別劈價17%
話你知：長實飛揚1期明賣108伙 個別劈價17%
將中3房反價近2% 1250萬沽
將中3房反價近2% 1250萬沽
本月新盤暫575宗成交 按月挫五成
本月新盤暫575宗成交 按月挫五成
余文樂2070萬沽觀塘商廈單位 蝕一成
余文樂2070萬沽觀塘商廈單位 蝕一成
消費券提振 新地商場生意增25%
消費券提振 新地商場生意增25%
瑞銀：內銀減撥備 保純利增長達標 稱經濟復常 股份制銀行表現或贏國企
瑞銀：內銀減撥備 保純利增長達標 稱經濟復常 股份制銀行表現或贏國企
監管穩融資 內房貸款餘額增幅回升
監管穩融資 內房貸款餘額增幅回升
易綱：人行干預匯市大致結束
易綱：人行干預匯市大致結束
政企合作基金周成躍遭中紀委調查
政企合作基金周成躍遭中紀委調查
百度發布駕艙圖產品 開放四大能力
百度發布駕艙圖產品 開放四大能力
安聯Holger Wehner：歐冀能源自主 帶來投資機會
安聯Holger Wehner：歐冀能源自主 帶來投資機會
德國電動車陸續面世 料受市場歡迎
德國電動車陸續面世 料受市場歡迎
安聯看好七大投資主題
安聯看好七大投資主題
主動投資與長期投資無矛盾
主動投資與長期投資無矛盾
京東產發毛利率攀升成焦點
京東產發毛利率攀升成焦點
港力谷家族辦公室 顧問料吸內地年輕富豪
港力谷家族辦公室 顧問料吸內地年輕富豪
助後人覓自己路向更重要
助後人覓自己路向更重要
富邦料利率見頂 存息未必再衝高
富邦料利率見頂 存息未必再衝高
三大展覽吸逾6.6萬人 貿發局：國際商貿中心地位穩
三大展覽吸逾6.6萬人 貿發局：國際商貿中心地位穩
小型乾衣機 座枱擺放兼免縮水
小型乾衣機 座枱擺放兼免縮水
來港參加電子展 物色合作伙伴
來港參加電子展 物色合作伙伴
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行齊唱好 中移Call 13272
金子：大行齊唱好 中移Call 13272
張兆聰：金礦股超買 鋰股更值博
張兆聰：金礦股超買 鋰股更值博
徐風：金價試新高或反映股市勢危？
徐風：金價試新高或反映股市勢危？
張兆聰：弱美元下 非美資產升勢強
張兆聰：弱美元下 非美資產升勢強
伍禮賢：濰柴重卡業務好轉 經營可望改善
伍禮賢：濰柴重卡業務好轉 經營可望改善
王良享：銀行結餘雖減 港息無長期上升壓力
王良享：銀行結餘雖減 港息無長期上升壓力
溫傑：藥明生物估值降至合理 重現投資價值
溫傑：藥明生物估值降至合理 重現投資價值
許健生：港創科與Web3「動」起來
許健生：港創科與Web3「動」起來
謝偉銓：多管齊下美化市容
謝偉銓：多管齊下美化市容
美元7日定存息高見10厘
美元7日定存息高見10厘
沈永年：灣區家俬選擇多 揀沙發有竅門
沈永年：灣區家俬選擇多 揀沙發有竅門
Dorian Carrell、Joven Lee：多元資產策略迎「收益綠洲」機遇
Dorian Carrell、Joven Lee：多元資產策略迎「收益綠洲」機遇
林嘉文：美通脹降溫 住屋成本仍升
林嘉文：美通脹降溫 住屋成本仍升
陳大為：美通脹難一個加息周期內馴服
陳大為：美通脹難一個加息周期內馴服
何民傑：中國採購空巴大單 反映內地經濟向好
何民傑：中國採購空巴大單 反映內地經濟向好
陸振球：濠賭股無懼Sell in May
陸振球：濠賭股無懼Sell in May
林少陽：參考股神日股投資 港股留意長和
林少陽：參考股神日股投資 港股留意長和
技術取勝：中石化50天線有支持
技術取勝：中石化50天線有支持
李聲揚：股神真金白銀去下注
李聲揚：股神真金白銀去下注
蔡金強：中國經濟強韌的一面
蔡金強：中國經濟強韌的一面
艾雲豪：從大江健三郎的悼文看中外異同
艾雲豪：從大江健三郎的悼文看中外異同
李順威：聯儲成員紛指利率處緊縮水平
李順威：聯儲成員紛指利率處緊縮水平
何啟聰：突破52周高位 中芯購25212
何啟聰：突破52周高位 中芯購25212
瑞銀亞洲：資金流入好倉 百度購26414
瑞銀亞洲：資金流入好倉 百度購26414
摩根大通亞洲：淡友趁高沽 道指熊49707
摩根大通亞洲：淡友趁高沽 道指熊49707
周顯：超過三成美國人曾「財務出軌」
周顯：超過三成美國人曾「財務出軌」
張佩儀；MPF自願供款 中年打工仔應善用
張佩儀；MPF自願供款 中年打工仔應善用
王弼：走寶無買聯邦快遞 可吼UPS
王弼：走寶無買聯邦快遞 可吼UPS
曾淵滄：中遠海控盈警後仍具吸引力
曾淵滄：中遠海控盈警後仍具吸引力
湯文亮：留港長者的責任是消費
湯文亮：留港長者的責任是消費
陳永傑：油價升暫難料對通脹影響
陳永傑：油價升暫難料對通脹影響
廖偉強：代理的競爭與機遇
廖偉強：代理的競爭與機遇
布少明：租金洗頹風 助樓市上衝
布少明：租金洗頹風 助樓市上衝
馬泰陽：次季料一手樓強二手弱
馬泰陽：次季料一手樓強二手弱
銀禧均呎1.3萬 逾半年高位
銀禧均呎1.3萬 逾半年高位
部署退休要做好3規劃
部署退休要做好3規劃