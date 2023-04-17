經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：代理的競爭與機遇

【明報專訊】自年初恢復通關及解除各項防疫措施後，香港經濟民生正向着復常的方向走；4月展開的「開心香港」及派發新一輪電子消費券，都是提振香港經濟。自從部分香港人陸續移民，香港的經濟及消費動力確實受到影響，還好香港政府在短時間內推出吸引人才的措施，填補人力資源的不足，希望加快這個經濟巨輪的轉動。

香港需要吸納人才補充不足，而內地有14億人，可以說是最易吸納的目標；加上因應香港各項的產業發展，政府更集中地吸納某些類別的人才，務求提升香港未來競爭力，這類人才在內地也不難找到。不過，吸納內地人來港，增加本港的勞動力的同時，也免不了出現競爭。有些港人在未來日子要面臨「爭飯食」的局面，地產代理可能也是其中之一。不過，從另外一個角度去看，這批移居到香港絕對需要居住，不論是購買自住或租賃，這無疑為地產代理帶來超過數萬，甚至是數十萬個做生意的機會。

科技的急速進步，同樣來搶人類的飯碗！人工智能在世界逐漸普及化，ChatGPT的出現，更超越以往所想像。今時今日，人工智能在工作上取代人類的趨勢更加明顯，預計將影響很多人的生計。但科技的確幫助人類很多，令工作效率得以提高。只要懂得運用，在倚重科技的同時，不忘自我進步，人類絕對可駕馭這些科技。

所以，筆者認為，凡事都有兩面，就如一把雙刅的刀，用得恰當之餘，更需要自己的刀法夠熟練，才可克敵制勝，又可避免傷及自己。內地人來港工作和科技進步所帶來的問題，其實都是一樣，既構成了競爭，但也可以帶來無限機遇。地產代理要避免被來港工作的內地人取代，必須自強不息，提升自己的能力。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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