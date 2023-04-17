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2023年4月17日星期一
曾淵滄 滄海明珠
投資策略
長和青衣申建1.5萬伙 半數意見反對 港鐵不反對 憂鐵路聲浪擾民籲提緩解方案
話你知：長實飛揚1期明賣108伙 個別劈價17%
將中3房反價近2% 1250萬沽
本月新盤暫575宗成交 按月挫五成
余文樂2070萬沽觀塘商廈單位 蝕一成
消費券提振 新地商場生意增25%
瑞銀：內銀減撥備 保純利增長達標 稱經濟復常 股份制銀行表現或贏國企
監管穩融資 內房貸款餘額增幅回升
易綱：人行干預匯市大致結束
政企合作基金周成躍遭中紀委調查
百度發布駕艙圖產品 開放四大能力
安聯Holger Wehner：歐冀能源自主 帶來投資機會
德國電動車陸續面世 料受市場歡迎
安聯看好七大投資主題
主動投資與長期投資無矛盾
京東產發毛利率攀升成焦點
港力谷家族辦公室 顧問料吸內地年輕富豪
助後人覓自己路向更重要
富邦料利率見頂 存息未必再衝高
三大展覽吸逾6.6萬人 貿發局：國際商貿中心地位穩
小型乾衣機 座枱擺放兼免縮水
來港參加電子展 物色合作伙伴
環球經濟數據
金子：大行齊唱好 中移Call 13272
張兆聰：金礦股超買 鋰股更值博
徐風：金價試新高或反映股市勢危？
張兆聰：弱美元下 非美資產升勢強
伍禮賢：濰柴重卡業務好轉 經營可望改善
王良享：銀行結餘雖減 港息無長期上升壓力
溫傑：藥明生物估值降至合理 重現投資價值
許健生：港創科與Web3「動」起來
謝偉銓：多管齊下美化市容
美元7日定存息高見10厘
沈永年：灣區家俬選擇多 揀沙發有竅門
Dorian Carrell、Joven Lee：多元資產策略迎「收益綠洲」機遇
林嘉文：美通脹降溫 住屋成本仍升
陳大為：美通脹難一個加息周期內馴服
何民傑：中國採購空巴大單 反映內地經濟向好
陸振球：濠賭股無懼Sell in May
林少陽：參考股神日股投資 港股留意長和
技術取勝：中石化50天線有支持
李聲揚：股神真金白銀去下注
蔡金強：中國經濟強韌的一面
艾雲豪：從大江健三郎的悼文看中外異同
李順威：聯儲成員紛指利率處緊縮水平
何啟聰：突破52周高位 中芯購25212
瑞銀亞洲：資金流入好倉 百度購26414
摩根大通亞洲：淡友趁高沽 道指熊49707
周顯：超過三成美國人曾「財務出軌」
張佩儀；MPF自願供款 中年打工仔應善用
王弼：走寶無買聯邦快遞 可吼UPS
曾淵滄：中遠海控盈警後仍具吸引力
湯文亮：留港長者的責任是消費
陳永傑：油價升暫難料對通脹影響
廖偉強：代理的競爭與機遇
布少明：租金洗頹風 助樓市上衝
馬泰陽：次季料一手樓強二手弱
飛揚2期不設露台 內籠見使
銀禧均呎1.3萬 逾半年高位
部署退休要做好3規劃
曾淵滄：中遠海控盈警後仍具吸引力
【明報專訊】中遠海控（1919）發盈警，今年第一季度的盈利估計會下跌75%，這的確是很大的盈警，但盈警發出後，股價不跌反升，為什麼？
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溫傑：藥明生物估值降至合理 重現投資價值
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湯文亮：留港長者的責任是消費
陳永傑：油價升暫難料對通脹影響
廖偉強：代理的競爭與機遇
布少明：租金洗頹風 助樓市上衝
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