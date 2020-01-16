經濟
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

投資策略

摩根大通亞洲：淡友趁高沽 道指熊49707

【明報專訊】美國3月份生產物價指數按月跌0.5%，是3年來最大跌幅，市場對聯儲局5月份加息預期降溫，納指上周四重上13,000點大關，道指收復34,000點水平，與今年來即市高位34,342點只相差大約300點。

投資者近日傾向部署做淡道指，截至上周四，道指淡倉連續7個交易日錄得淨流入，累計約有1700萬元。上周五即市資金流反映，投資者續傾向高沽，惟有部分淡友將貼價道指熊證換馬至收回水平較高的條款，以控制收回風險。

如投資者現階段進場做淡，可參考道指熊（49707），收回價36,000點，實際槓桿約12倍，由於換股比率較大，故面值會相對較低，投資者可控制風險之餘亦可靈活控制注碼。

追入好倉可參考道指牛（49750），收回價32,200點，實際槓桿約14倍。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

上 / 下一篇新聞

長和青衣申建1.5萬伙 半數意見反對 港鐵不反對 憂鐵路聲浪擾民籲提緩解方案
長和青衣申建1.5萬伙 半數意見反對 港鐵不反對 憂鐵路聲浪擾民籲提緩解方案
話你知：長實飛揚1期明賣108伙 個別劈價17%
話你知：長實飛揚1期明賣108伙 個別劈價17%
將中3房反價近2% 1250萬沽
將中3房反價近2% 1250萬沽
本月新盤暫575宗成交 按月挫五成
本月新盤暫575宗成交 按月挫五成
余文樂2070萬沽觀塘商廈單位 蝕一成
余文樂2070萬沽觀塘商廈單位 蝕一成
消費券提振 新地商場生意增25%
消費券提振 新地商場生意增25%
瑞銀：內銀減撥備 保純利增長達標 稱經濟復常 股份制銀行表現或贏國企
瑞銀：內銀減撥備 保純利增長達標 稱經濟復常 股份制銀行表現或贏國企
監管穩融資 內房貸款餘額增幅回升
監管穩融資 內房貸款餘額增幅回升
易綱：人行干預匯市大致結束
易綱：人行干預匯市大致結束
政企合作基金周成躍遭中紀委調查
政企合作基金周成躍遭中紀委調查
百度發布駕艙圖產品 開放四大能力
百度發布駕艙圖產品 開放四大能力
安聯Holger Wehner：歐冀能源自主 帶來投資機會
安聯Holger Wehner：歐冀能源自主 帶來投資機會
德國電動車陸續面世 料受市場歡迎
德國電動車陸續面世 料受市場歡迎
安聯看好七大投資主題
安聯看好七大投資主題
主動投資與長期投資無矛盾
主動投資與長期投資無矛盾
京東產發毛利率攀升成焦點
京東產發毛利率攀升成焦點
港力谷家族辦公室 顧問料吸內地年輕富豪
港力谷家族辦公室 顧問料吸內地年輕富豪
助後人覓自己路向更重要
助後人覓自己路向更重要
富邦料利率見頂 存息未必再衝高
富邦料利率見頂 存息未必再衝高
三大展覽吸逾6.6萬人 貿發局：國際商貿中心地位穩
三大展覽吸逾6.6萬人 貿發局：國際商貿中心地位穩
小型乾衣機 座枱擺放兼免縮水
小型乾衣機 座枱擺放兼免縮水
來港參加電子展 物色合作伙伴
來港參加電子展 物色合作伙伴
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行齊唱好 中移Call 13272
金子：大行齊唱好 中移Call 13272
張兆聰：金礦股超買 鋰股更值博
張兆聰：金礦股超買 鋰股更值博
徐風：金價試新高或反映股市勢危？
徐風：金價試新高或反映股市勢危？
張兆聰：弱美元下 非美資產升勢強
張兆聰：弱美元下 非美資產升勢強
伍禮賢：濰柴重卡業務好轉 經營可望改善
伍禮賢：濰柴重卡業務好轉 經營可望改善
王良享：銀行結餘雖減 港息無長期上升壓力
王良享：銀行結餘雖減 港息無長期上升壓力
溫傑：藥明生物估值降至合理 重現投資價值
溫傑：藥明生物估值降至合理 重現投資價值
許健生：港創科與Web3「動」起來
許健生：港創科與Web3「動」起來
謝偉銓：多管齊下美化市容
謝偉銓：多管齊下美化市容
美元7日定存息高見10厘
美元7日定存息高見10厘
沈永年：灣區家俬選擇多 揀沙發有竅門
沈永年：灣區家俬選擇多 揀沙發有竅門
Dorian Carrell、Joven Lee：多元資產策略迎「收益綠洲」機遇
Dorian Carrell、Joven Lee：多元資產策略迎「收益綠洲」機遇
林嘉文：美通脹降溫 住屋成本仍升
林嘉文：美通脹降溫 住屋成本仍升
陳大為：美通脹難一個加息周期內馴服
陳大為：美通脹難一個加息周期內馴服
何民傑：中國採購空巴大單 反映內地經濟向好
何民傑：中國採購空巴大單 反映內地經濟向好
陸振球：濠賭股無懼Sell in May
陸振球：濠賭股無懼Sell in May
林少陽：參考股神日股投資 港股留意長和
林少陽：參考股神日股投資 港股留意長和
技術取勝：中石化50天線有支持
技術取勝：中石化50天線有支持
李聲揚：股神真金白銀去下注
李聲揚：股神真金白銀去下注
蔡金強：中國經濟強韌的一面
蔡金強：中國經濟強韌的一面
艾雲豪：從大江健三郎的悼文看中外異同
艾雲豪：從大江健三郎的悼文看中外異同
李順威：聯儲成員紛指利率處緊縮水平
李順威：聯儲成員紛指利率處緊縮水平
何啟聰：突破52周高位 中芯購25212
何啟聰：突破52周高位 中芯購25212
瑞銀亞洲：資金流入好倉 百度購26414
瑞銀亞洲：資金流入好倉 百度購26414
周顯：超過三成美國人曾「財務出軌」
周顯：超過三成美國人曾「財務出軌」
張佩儀；MPF自願供款 中年打工仔應善用
張佩儀；MPF自願供款 中年打工仔應善用
王弼：走寶無買聯邦快遞 可吼UPS
王弼：走寶無買聯邦快遞 可吼UPS
曾淵滄：中遠海控盈警後仍具吸引力
曾淵滄：中遠海控盈警後仍具吸引力
湯文亮：留港長者的責任是消費
湯文亮：留港長者的責任是消費
陳永傑：油價升暫難料對通脹影響
陳永傑：油價升暫難料對通脹影響
廖偉強：代理的競爭與機遇
廖偉強：代理的競爭與機遇
布少明：租金洗頹風 助樓市上衝
布少明：租金洗頹風 助樓市上衝
馬泰陽：次季料一手樓強二手弱
馬泰陽：次季料一手樓強二手弱
飛揚2期不設露台 內籠見使
飛揚2期不設露台 內籠見使
銀禧均呎1.3萬 逾半年高位
銀禧均呎1.3萬 逾半年高位
部署退休要做好3規劃
部署退休要做好3規劃