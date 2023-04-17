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美元7日定存息高見10厘

【明報專訊】美國加息周期持續，本港銀行提供的美元定存優惠愈見吸引，個別銀行7日美元定存優惠利率可達10厘，3個月美元定存優惠利率亦見5厘。目前本港銀行推出的美元定存優惠，主要為新資金優惠、網上開戶優惠或外幣兌換定存優惠，敍造前除留意是否能符合銀行的優惠條款外，若預期息口趨升，宜選擇較短的定存期，以保持資金靈活性。

明報記者 劉敬華

現時市場上的三大類美元定存優惠中，以外幣兌換定存優惠的利率最為吸引，個別銀行可提供逾10厘的優惠利率，惟存款期較短，大多只有7天。以恒生的優惠為例，即日至今年6月底止在指定交易時段於該行兌換美元，兌換交易金額及定存額達1萬港元或其等值，並同時開立1星期美元定存，該行的優越私人理財及優越理財客戶可享10.9厘優惠年利率，而該行的優進理財及綜合戶口客戶亦可獲10厘優惠年利率。

須經銀行兌換美元 存款期短

又如匯豐的外幣兌換及定期存款優惠，今年6月底前經該行手機應用程式兌換美元並開立1周美元定存，最低定期存款額達2000美元或以上，尚玉客戶可享10厘優惠年利率，卓越理財客戶可獲9.9厘，匯豐One及其他客戶則可獲9.8厘。

渣打方面，該行客戶由即日起至本月29日內兌換美元並開立1星期美元定存，兌換交易金額及最低開立金額達10萬港元等值，該行的白金外匯會員或優先私人理財客戶可獲9.5厘的特惠年利率，其他客戶亦可獲9厘。此外，中銀香港「綜合理財服務」個人銀行客戶經網上或手機銀行，兌換美元資金同時開立7天「特優人民幣及外幣定期存款」美元定存，敍造定存金額達1000美元或以上，亦可獲7厘特優年利率。

至於新資金優惠，雖然優惠利率不及外幣兌換定存優惠高，但個別銀行提供的優惠利率亦可達5厘，且優惠可選的存款期較長，其中3個月、6個月及12個月均不乏逾4厘的選擇。鑑於美國聯儲局年內仍有機會再加息，若預期未來本港銀行或會提供更吸引的定存優惠利率，可選擇較短的定存期，如1至3個月，以保持資金的靈活性。

3個月定存不乏逾4厘選擇

目前較短定存期的新資金優惠中，以3個月美元定存有較多逾4厘的選擇，如交銀香港的優惠，該行的通達私人財富、通達理財及交銀理財客戶以新資金及推廣代碼，經電子渠道開立快閃「網上新資金定期存款」之美元定存，定存金額達13萬美元或以上，敍造3個月美元定存可享5厘特惠年利率。

富邦的新資金定存優惠亦貼近5厘，透過該行的手機應用程式以3萬美元或以上新資金開立3個月美元定存，可獲4.9厘特優年利率。若手頭美元不多，信銀國際的新資金優惠為門檻較低之選，本月底前經該行的網上理財或手機應用程式，以1500美元或以上新資金開立3個月美元定存可享4.75厘優惠年利率。

至於網上或手機銀行開戶優惠，部分銀行也可提供3個月逾4厘年利率。創興是其中之一，如透過該行網上銀行或流動理財開立3個月美元定存，據4月14日該行網站的參考牌價，定存金額介乎1000至9999美元的雲利率為4.8厘，而定存金額介乎1萬至600萬美元的雲利率更可達5厘。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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