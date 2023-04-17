經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：港創科與Web3「動」起來

【明報專訊】本屆特區政府大力推動創科發展，特區新班子開局至今9個多月，那我們在創科工作成績如何？上星期的「科技周」 就派了上學期的 「小測成績」了。

從事資訊科技的朋友上周真是馬不停蹄，由上星期二香港Web3.0協會成立，接着便是一連四天的InnoEX香港國際創科展、Web3嘉年華及從周四開始為期兩天的DES數字經濟峰會。筆者在過去幾天在灣仔會展走上走落、出出入入差不多走了約5萬步，即大概35公里！

港Web 3.0協會成立

據官網介紹，香港Web3.0協會是由中國移動、招商局、華為和香港科技大學發起，由多家金融科技公司、企業代表、立法會議員組成。香港Web3.0協會的成立吸引了行業及內地Web3企業的高度關注。在全球Web3行業尚處於初期發展階段，隨着技術的進一步成熟和應用場景的擴大，它將在未來成為互聯網行業的一個重要組成部分。因此，香港Web3.0協會的成立有望成為Web3的聚集地，形成行業聚集效應，引領Web3在香港和全球的發展。

香港特區政府明確支持協會的成立，為Web3的發展提供了良好的土壤。協會的跨業界特點也為Web3的發展提供了更多的可能性。此外，協會成立典禮出席嘉賓陣容強大，包括行政長官李家超、財政司長陳茂波及財經事務及庫務局前局長陳家強等。而金融管理局前總裁陳德霖更是創會會長，能邀請得陳總做會長及以成立典禮的規格，香港Web3.0協會的高度及影響力就顯而易見了。

特區政府與貿發局舉辦的InnoEX香港國際創科展（前身為ICT Expo國際資訊科技博覽），除了有特區政府相關機構展示過百項科技應用方案之外，更邀請了內地多個地區的組織；北京的中關村、上海、南京等十多個當地創科政府機構參與，展出多項的前沿科技及當地相關的創科政策支援，吸引企業進駐。

而特區政府與數碼港合辦的數字經濟峰會DES（前身為互聯網經濟峰會IES），因疫情關係停辦了3年，今年首次復辦也順勢由互聯網改為數字經濟。筆者早在2016至2017也是IES的籌委之一，更破天荒由原本五大商會（香港總商會、香港中華總商會、廠商會、工業總會及電子業商會）各自籌辦的會議，大膽建議五大商會聯合籌辦一個「商會論壇」（Chambers Forum）。要知道五大商會各自都獨當一面，大家願意走在一起必定是具代表性、有意義的活動，我也很感恩曾有幸參與。

留意到今年政府的兩大創科活動均改了名字，相信是本屆特區政府希望給市民煥然一新、與時並進的感覺。亦見到InnoEX有大量媒體廣告吸引市民，嘗試營造社會創科氛圍。但畢竟純科技活動對市民未必會容易產生共鳴，建議特區政府可考慮與一些針對市民的展會合作，例如書展及電腦通訊節（利申：筆者為電腦通訊節的主辦單位），按市民參觀展會的習慣配合政府希望推動的科技項目，以具趣味手法展示其應用性，相信效果會更佳，更能吸引市民。重點是這些展會都有較多年輕人，能令年輕人多接觸、多參與、多互動，定必能提升年輕人未來投身創科行業的興趣。

Web3嘉年華彰顯動力 港不愁財力與人才

筆者這幾天花最多時間就是參觀Web3 Festival ，當入到場館內即時感覺到香港真的「動」起來。大部分與會人士，不論是展商還是參觀者都十分年輕，極具活力，Web3本來就是屬於年輕人的產物呢。筆者與大大小小十多個展商談話，有很多都是國內Web3公司，部分亦已落地於新加坡及中東。但值得高興的是，因為他們看到香港自從去年數字資產政策宣言之後，Web3市場蓬勃了起來，不少企業也正積極考慮從新加坡和中東把總部遷回香港，這信息實在令人鼓舞。香港能在短短幾個月由政策模糊到現在政產學研全方位推動Web3產業，全賴得到中央的支持、特區政府的施政能力及業界市場化推動力。筆者相信只要把頂層政策思維搞好及底層Web3基建完善，企業及人才是跟市場走的，只要打造良好的營商環境，我們還需要愁人才和錢財嗎？

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

上 / 下一篇新聞

長和青衣申建1.5萬伙 半數意見反對 港鐵不反對 憂鐵路聲浪擾民籲提緩解方案
長和青衣申建1.5萬伙 半數意見反對 港鐵不反對 憂鐵路聲浪擾民籲提緩解方案
話你知：長實飛揚1期明賣108伙 個別劈價17%
話你知：長實飛揚1期明賣108伙 個別劈價17%
將中3房反價近2% 1250萬沽
將中3房反價近2% 1250萬沽
本月新盤暫575宗成交 按月挫五成
本月新盤暫575宗成交 按月挫五成
余文樂2070萬沽觀塘商廈單位 蝕一成
余文樂2070萬沽觀塘商廈單位 蝕一成
消費券提振 新地商場生意增25%
消費券提振 新地商場生意增25%
瑞銀：內銀減撥備 保純利增長達標 稱經濟復常 股份制銀行表現或贏國企
瑞銀：內銀減撥備 保純利增長達標 稱經濟復常 股份制銀行表現或贏國企
監管穩融資 內房貸款餘額增幅回升
監管穩融資 內房貸款餘額增幅回升
易綱：人行干預匯市大致結束
易綱：人行干預匯市大致結束
政企合作基金周成躍遭中紀委調查
政企合作基金周成躍遭中紀委調查
百度發布駕艙圖產品 開放四大能力
百度發布駕艙圖產品 開放四大能力
安聯Holger Wehner：歐冀能源自主 帶來投資機會
安聯Holger Wehner：歐冀能源自主 帶來投資機會
德國電動車陸續面世 料受市場歡迎
德國電動車陸續面世 料受市場歡迎
安聯看好七大投資主題
安聯看好七大投資主題
主動投資與長期投資無矛盾
主動投資與長期投資無矛盾
京東產發毛利率攀升成焦點
京東產發毛利率攀升成焦點
港力谷家族辦公室 顧問料吸內地年輕富豪
港力谷家族辦公室 顧問料吸內地年輕富豪
助後人覓自己路向更重要
助後人覓自己路向更重要
富邦料利率見頂 存息未必再衝高
富邦料利率見頂 存息未必再衝高
三大展覽吸逾6.6萬人 貿發局：國際商貿中心地位穩
三大展覽吸逾6.6萬人 貿發局：國際商貿中心地位穩
小型乾衣機 座枱擺放兼免縮水
小型乾衣機 座枱擺放兼免縮水
來港參加電子展 物色合作伙伴
來港參加電子展 物色合作伙伴
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行齊唱好 中移Call 13272
金子：大行齊唱好 中移Call 13272
張兆聰：金礦股超買 鋰股更值博
張兆聰：金礦股超買 鋰股更值博
徐風：金價試新高或反映股市勢危？
徐風：金價試新高或反映股市勢危？
張兆聰：弱美元下 非美資產升勢強
張兆聰：弱美元下 非美資產升勢強
伍禮賢：濰柴重卡業務好轉 經營可望改善
伍禮賢：濰柴重卡業務好轉 經營可望改善
王良享：銀行結餘雖減 港息無長期上升壓力
王良享：銀行結餘雖減 港息無長期上升壓力
溫傑：藥明生物估值降至合理 重現投資價值
溫傑：藥明生物估值降至合理 重現投資價值
謝偉銓：多管齊下美化市容
謝偉銓：多管齊下美化市容
美元7日定存息高見10厘
美元7日定存息高見10厘
沈永年：灣區家俬選擇多 揀沙發有竅門
沈永年：灣區家俬選擇多 揀沙發有竅門
Dorian Carrell、Joven Lee：多元資產策略迎「收益綠洲」機遇
Dorian Carrell、Joven Lee：多元資產策略迎「收益綠洲」機遇
林嘉文：美通脹降溫 住屋成本仍升
林嘉文：美通脹降溫 住屋成本仍升
陳大為：美通脹難一個加息周期內馴服
陳大為：美通脹難一個加息周期內馴服
何民傑：中國採購空巴大單 反映內地經濟向好
何民傑：中國採購空巴大單 反映內地經濟向好
陸振球：濠賭股無懼Sell in May
陸振球：濠賭股無懼Sell in May
林少陽：參考股神日股投資 港股留意長和
林少陽：參考股神日股投資 港股留意長和
技術取勝：中石化50天線有支持
技術取勝：中石化50天線有支持
李聲揚：股神真金白銀去下注
李聲揚：股神真金白銀去下注
蔡金強：中國經濟強韌的一面
蔡金強：中國經濟強韌的一面
艾雲豪：從大江健三郎的悼文看中外異同
艾雲豪：從大江健三郎的悼文看中外異同
李順威：聯儲成員紛指利率處緊縮水平
李順威：聯儲成員紛指利率處緊縮水平
何啟聰：突破52周高位 中芯購25212
何啟聰：突破52周高位 中芯購25212
瑞銀亞洲：資金流入好倉 百度購26414
瑞銀亞洲：資金流入好倉 百度購26414
摩根大通亞洲：淡友趁高沽 道指熊49707
摩根大通亞洲：淡友趁高沽 道指熊49707
周顯：超過三成美國人曾「財務出軌」
周顯：超過三成美國人曾「財務出軌」
張佩儀；MPF自願供款 中年打工仔應善用
張佩儀；MPF自願供款 中年打工仔應善用
王弼：走寶無買聯邦快遞 可吼UPS
王弼：走寶無買聯邦快遞 可吼UPS
曾淵滄：中遠海控盈警後仍具吸引力
曾淵滄：中遠海控盈警後仍具吸引力
湯文亮：留港長者的責任是消費
湯文亮：留港長者的責任是消費
陳永傑：油價升暫難料對通脹影響
陳永傑：油價升暫難料對通脹影響
廖偉強：代理的競爭與機遇
廖偉強：代理的競爭與機遇
布少明：租金洗頹風 助樓市上衝
布少明：租金洗頹風 助樓市上衝
馬泰陽：次季料一手樓強二手弱
馬泰陽：次季料一手樓強二手弱
飛揚2期不設露台 內籠見使
飛揚2期不設露台 內籠見使
銀禧均呎1.3萬 逾半年高位
銀禧均呎1.3萬 逾半年高位
部署退休要做好3規劃
部署退休要做好3規劃