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徐風 隨風投資

投資策略

徐風：金價試新高或反映股市勢危？

【明報專訊】傳統上，黃金被市場視為避險資產。由於黃金主要以美元進行交易，一旦美國經濟狀况轉差，市場預期美國聯儲局或會減息或「放水」刺激經濟，增加美元供應，致美元匯價下跌。而黃金普遍有儲值、工業及首飾等需求，故此，當美元匯價下跌，或市場預期美國經濟轉弱時，都會帶動黃金價格上升。

另一個與黃金價格相關的因素，則是美國實際利率（real yield）的變動。所謂實際利率，即是美國10年期國債利率，減去同期的預期通脹率（expected inflation rate）所得出的值。假如實際利率愈低，甚至出現負數，代表目前市場債息較低、或預期通脹率較高，存戶如果將資金買國債收息，購買力會被通脹逐步蠶食，故此對具有商品及儲值特性的黃金有更大需求，推動黃金價格上升；反之，假如實際利率愈高，反映市場利率較預期通脹率高，存戶的利息收入可以跑贏通脹，對黃金的需求也就愈低，金價就會下跌。

實際利率與金價有明顯反向性

於是，我們可以見到，實際利率與黃金價格有明顯的反向性，也反映出黃金也是抗通脹的金融工具之一。

值得留意的是，由去年11月開始，黃金價格開始持續上升，由最低約1600美元，到近日已升至2030美元，升幅接近27%，距離2020年8月的2060美元新高僅差不到30美元。

據《華爾街日報》引述數據顯示，今年第一季度，投資者向全球最大的實物黃金ETF SPDR Gold Shares（美：GLD）淨投入6.53億美元，是自2022年第一季度流入72.9億美元以來，最大的季度資金流入規模。

問題是，目前美國的通脹已逐步受到控制，理論上預期通脹率也會跟隨下跌，對黃金價格構成壓力，為何金價仍大幅上升？美國國債息率或許透露而一些端倪：自從3月份矽谷銀行（SVB，美：SIVBQ）及瑞信（美：CS）先後出現危機，投資者認為資金存入銀行會有風險，於是市場資金變得更為審慎，重新買入大量美債避險。畢竟，美國似乎比銀行更安全。於是，美國國債價格受刺激而大幅向上，導致債息下跌。

若現滯脹 黃金可呈現抗通脹特性

事實上，10年期美國債券息率在3月初時仍高達4.06厘，但自矽谷銀行倒閉後，現時已跌至不到3.5厘，其跌幅遠較預期通脹率的跌幅大，令10年期實際利率由3月8日最高1.66厘，跌至上周三的1.14厘，刺激金價向上。

另一個重要因素，是當歐美銀行業先後出現危機後，市場憂慮美國的經濟開始步入衰退，而美國聯儲局亦預期，在今年下半年開始美國有機會出現溫和的衰退。當經濟開始轉弱，過去美國的走的是寬鬆貨幣政策路線：壓低息率，甚至開動「印鈔機」實行量化寬鬆也在所不惜。問題是，今時不同往日，雖然美國通脹率開始受到控制，但最新的數字仍高達5%，比聯儲局的2%通脹目標還要高出3個百分點。

假如美國下半年經濟開始衰退，但通脹率仍然保持高企，出現「滯脹」問題，聯儲局推動救市措施便會綁手綁腳：減息的話，通脹隨時失控；繼續維持高息政策，則經濟有機會出現更嚴重衰退。

資金湧黃金或預示美衰退機會大

如何應對經濟衰退及滯脹，是聯儲局官員需要處理的事。但對投資者來說，出現經濟衰退及滯脹，黃金則是相當合適的理財工具。假如出現經濟衰退，資金需要避險，黃金是其中一個選擇；假如出現滯脹，聯儲局決定減息令通脹升溫，黃金抗通脹特性便會呈現，若聯儲局決定推冧過熱的經濟後才救市，黃金的避險功能，也成為投資者追捧對象。

故此，在黃金試闖新高之時，或許是股市的領先指標。當黃金價格愈高，代表愈多資金認為，未來美國出現較大幅度的經濟衰退機會更大，未來股市走勢，可謂岌岌可危。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐風 隨風投資]

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