富邦料利率見頂 存息未必再衝高

葉嘉敏提到，富邦於去年年初已開始宣傳推廣定期存款，銀行積極「吸存」是希望個人客戶存款佔比提升。相比起大型企業一大筆存款，個人存款的風險較為分散，並可提升流動性。近月定存息有見回落，她解釋存息的定位是視乎存款出路、投資機會及貸款趨勢等。「吸存」將仍是今年銀行的主要策略，藉此減低年結效應，惟需要中長期步伐。

料今年貸款有雙位數增長

至於貸款方面，葉嘉敏認為今年銀行的貸款勢態良好，由於銀行加大資源投放，料除按揭外的整體貸款今年有雙位數字增長。當中，「先享錢」信用卡商戶貸款（MRF）料可增長逾一倍，私人貸款則料6月已可達到全年的目標。「先享錢」貸款為本身使用銀行服務的商戶提供貸款優惠，方便銀行以商戶的流水帳檢視其信用程度。另外，富邦今年退出稅貸市場，她指出稅貸的利潤較為微薄，因此沒有推出。

自本港開關以來，旅遊需求大增。富邦同樣藉此推出主打旅遊的新卡。富邦Visa Infinite卡為高淨值客群，即資產淨值達100萬元以上的客戶設立，提供旅遊簽帳等優惠，尤其於台灣消費可獲更多優惠。新卡僅限受邀請客戶申請，由客戶經理以考慮客戶平日消費模式作推薦，目前正分階段發出邀請近百名客戶，現成功發卡數十張，並計劃於4月下旬加快邀請速度。葉嘉敏指出，此新卡的平均消費較一般信用卡消費高出好幾倍，一個月平均簽帳額近6位數字，不過暫以本地消費為主，今年目標發卡2000張。