經濟

港力谷家族辦公室 顧問料吸內地年輕富豪

【明報專訊】港府最近發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，推出新的資本投資者計劃、提供稅務寬減及便利市場措施等。熟悉家族辦公室合規事宜的天智合規顧問董事鍾婉怡接受本報訪問時表示，高淨值人士「打骰」的家族辦公室不會純因為政策吸引來港，他們會較着重如何達至稅務效率及私隱度。她建議，政府可就新的政策舉措設定時限及推出更多稅務誘因，吸引更多家族辦公室作慈善捐獻。

明報記者 陳偉燊

鍾婉怡指出，家族辦公室向來已經在港存在及運作，香港本地原有市場本身不太需要設立家族辦公室，但是科網新富則有需要，料政府提出的新舉措可以吸納內地新發跡的年輕富豪，他們多非靠房地產致富，反而較相信私募基金、創投及投入科研去增值。她預料政府的新措施或有助吸納這批新興致富一族。

對於政府提出吸納最低資產不少於2.4億元，需招聘兩名全職員工，並提供豁免利得稅優惠政策，鍾婉怡估計，依這設計去成立家族辦公室，最少每年要花費100萬至200萬元。相對而言，家族辦公室的規模若管理超過10億至78億港元計，她相信在應付營運開支方面會較合算，一般最少每年需要投入最少1000萬元作營運開支。考慮到來港設立家族辦公室的一群本身多為高淨值人士，她建議當局在提供優惠政策時，宜設有時限，並且可以5年為限。

雖然政府推出不少優惠措施吸引家族辦公室來港，但是她強調：「一般家族辦公室不會純因為政府的優惠措施而來港，反而他們多考慮如何提升稅務效率為着眼點；美國及挪威的家族辦公室則着重私隱」。就算政府提出眾多政策，冀吸引更多家族辦公室到港發展，她認為，不要只顧高喊不能永續的口號標榜新措施，反而從實際情况，推出鼓勵增加投入慈善項目的優惠舉措，會對有意來港發展的家族辦公室更合用。較早前財政司長陳茂波提出在港推出引進有限合伙基金及開放式基金註冊，她亦認為，此舉令到業界在降低門檻下，在處置資產時可以在岸化管理。

星港定位不同 吸客各有各做

近年市場常以新加坡的競爭作為討論焦點及比較，鍾婉怡強調，香港市場和新加坡的定位不同，香港本身背靠內地市埸，反而新加坡則面向東南亞、印尼及印度市場，因此她認為，香港和新加坡在爭取家族辦公室過來發展時，可以各有各做。

相關字詞﹕陳茂波 鍾婉怡 天智合規顧問

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