京東產發毛利率攀升成焦點

撰文 旻晞

京東產發、京東工業可說是整個京東集團現代化物流、供應鏈大佈局的重要環節，京東產發業務是現代化基礎設施開發及管理，側重物流倉庫，產業園區的營運。後者則是工業供應技術及服務供應商，專注於MRO（維護、維修及營運）採購方案。兩者業務又與京東集團（9618）及京東物流（2618）息息相關，互為主客。

先講講京東產發。故事可追朔至2007年，當年京東創辦人劉強東力主要建立自己的物流系統，開始全國性部署京東的物流產業鏈，京東物流應運以生，其時在全國各地擴張，設現代化、物流、倉貯網絡，這些物流基礎設建設則成為京東產發的基礎，至2018年集團終開始獨立運營；去年收購了中國物流資產，進一步提升旗下資產組合規模。

截至去年底，京東產發旗下管理的基礎設施資產組合包括219個物流園區、13個產業園區及4個數據中心，同時亦於海外四個國家擁有25個基礎設施項目。

京東產發收入集中基礎設施

京東產發的收入主要有三：一是基礎設施解決方案，即指旗下設施的租金收入，目前已竣工基礎設施資產平均出租率逾90%，且有效租約的租期大多數為5年以上；另集團亦有出售太陽能發電系統產電以獲收入；提供管理服務的基礎設施管理費。

二是基金管理服務，這是作為集團代表資本合伙人管理基金資產所收取的費用，包括基金管理費、專業服務費等。集團與多家資本合作伙伴合作設立了多項私募基金，亦有作為嘉實京東倉貯物流封閉式基礎設施證券投資基金的資產管理人。其基金資產管理規模由截至2019底的115億元快速增至去年底的253億元，年平均複合增長率超過30%，基金管理服務收入由2020年的人民幣7220萬元增至去年的1.32億元。

三是開發服務，集團按客戶要求進行工程建設，每年土地收購建築面積平均280萬平方米，新開工平均350萬平方米，每年竣工平均240萬平方米。

從收入分佈看，近年集團收入來源愈趨集中於基礎設施，收入佔比由2020年的41%急增至94%；另外留意集團近年純利持續遠高於收入，主因是來自旗下物流設施資產的投資公允值有利變動所致，例如去年相關項目便入帳36億元；同時集團每年收取約2億元政府補助所致。

故毛利或更反映本業實際情况，2022年集團購入中國物流令收入及盈利規模急增。注意是集團毛利率從2020年的39%大幅攀升至2021、22年的65%及70%，除本業毛利率隨規模擴大而的確有改善外，更重要是集團來自銷售商品及提供其他服務所產生的收入佔比，由2019年的11%降至2020年0.5%，去年更是零收入，有關業務於2020年錄得毛損，大大拖低當年京東產發毛利率。

集團由京東物流業務獨立出來，其成立初期主要客戶便是京東，但對京東系依賴已減少，收入佔比由2020年的81%，降至去年的50%。

京東工業存貨周轉天數控制佳

至於京東工業，2017年開始注專於MRO採購服務供應鏈技術及服務業務，前身「京東工業品」為京東的獨立業務單位，運營工業供應鏈技術與服務。按灼識諮詢資料以去年交易額223億元計，京東工業於中國MRO採購市場排名第一；截至去年底有重點客戶6900戶及中小企客戶逾260萬；平台可提供48個產品類別及4250萬個SKU（庫存單元）。

MRO，每個字母都識，但合起來又是什麼意思的服務？簡單講便是服務供應商為客戶於市場採購工業品及服務，以保證客戶的生產及經營能正常開展。舉例，小李在家每日都要煮飯予老婆享用，而MRO供應商便會替小李這大客，採購每日「柴米油鹽」包送貨，確保家中雪櫃常滿；甚至微波爐壞了，也會安排人員到家維修，不用小李找供應商派員維修。服務宗旨便是確保小李每日都能煮出一餐安樂飯予老婆而不用跪玻璃。

京東工業經調整盈利報喜

以上例子大家會明白，為何京東工業能專注MRO，背靠的正是京東整個物供應鏈運作。平台上所有採購都是以數碼化為基礎，將海量產品的參數標準化，以統一工業供應鏈上的「語言體系」，為重點企業、中小企業及其他客戶提供數碼化採購服務及一站式平台。集團實時與代理商、分銷商及製造商進行數碼化鏈接及匹配，故毋須在本身的倉庫大量備貨，客戶有需要即時供應端發貨完成。故去年京東工業的存貨周轉天數可控制於僅僅17.9天，領先行業。

集團逾九成收入來自產品銷售，餘一成的服務收入包括向集團電商平台上的第三方商家收取佣金及平台使用費、廣告收益等。業績方面，收入、以致撇除股份支付開支及可轉換優先股公允價值變動後的經調整盈利，在過去兩年都保持高雙位數增長。

目前京東分別擁有京東產發及京東工業75%及78%持股，擬議分拆完成後，仍間接持有兩者逾五成以上股權。兩家公司是次來港上市均以美銀、高盛及海通國際為聯席保薦人。

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