主動投資與長期投資無矛盾

至於「安聯多元主題基金-A類(歐元)收息股份」,按資產淨值在2019年、2020年及2021年,分別錄得25.91%、28.91%及19.49%的理想回報,即使去年跟隨大市回調,錄得-16.34%回報,過去4年累積表現亦跑贏基準指數。

港曾熱炒碳中和新能源概念

安聯投資的格言之一是「主動及長期」(Being active and investing for the long term), Wehner表示,「主動投資」與「長期投資」並不矛盾,原因是即使該行看好結構增長的機會而買入一些股票,但假如這些股票價格在短期內表現強勁、優於預期,該行亦會適當減持,並且等候機會在低位再買入,此適時買賣的策略亦是旗下基金跑贏大市的原因之一:「股票投資不是走單程直路,途中會有升有跌,我們作為主動投資者,可在適當時間進行買賣,由此帶來超額回報」。

Wehner續說,由於「安聯多元主題基金」投資於全球與消費者及企業相關四大趨勢和七大主題,可以根據這些趨勢及主題的股票價格是否超買或超賣而進行配置,令主動投資的優勢更加突出。

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[封面故事]