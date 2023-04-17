經濟
封面故事

主動投資與長期投資無矛盾

【明報專訊】在2020年及2021年，港股亦曾熱炒碳中和及新能源等主題，電動車、太陽能及風電龍頭股，包括比亞迪（1211）、保利協鑫（3800）及龍源電力（0916）股價期內曾錄得數倍升幅，惟隨着美國聯儲局去年3月以來大幅加息4.75厘，令聯邦基金利率上端升至5厘，在聯繫匯率下，本港亦曾多次跟隨加息，資金成本上升，投資者由增長股轉捧價值股，上述新能源增長股的股價曾從高位跌逾五成（見圖）。

至於「安聯多元主題基金-A類（歐元）收息股份」，按資產淨值在2019年、2020年及2021年，分別錄得25.91%、28.91%及19.49%的理想回報，即使去年跟隨大市回調，錄得-16.34%回報，過去4年累積表現亦跑贏基準指數。

港曾熱炒碳中和新能源概念

安聯投資的格言之一是「主動及長期」（Being active and investing for the long term）， Wehner表示，「主動投資」與「長期投資」並不矛盾，原因是即使該行看好結構增長的機會而買入一些股票，但假如這些股票價格在短期內表現強勁、優於預期，該行亦會適當減持，並且等候機會在低位再買入，此適時買賣的策略亦是旗下基金跑贏大市的原因之一：「股票投資不是走單程直路，途中會有升有跌，我們作為主動投資者，可在適當時間進行買賣，由此帶來超額回報」。

Wehner續說，由於「安聯多元主題基金」投資於全球與消費者及企業相關四大趨勢和七大主題，可以根據這些趨勢及主題的股票價格是否超買或超賣而進行配置，令主動投資的優勢更加突出。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕主動投資 長期投資 安聯多元主題基金 安聯投資環球股票產品專員主管Holger Wehner

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