安聯Holger Wehner：歐冀能源自主 帶來投資機會

明報記者 葉創成

「安聯多元主題基金」投資於全球與消費者及企業相關四大趨勢和七大主題,包括:基建、新世代能源、淨化水源及土地、數碼化生活、健康科技、寵物經濟及智能機器,Wehner早前從德國到亞洲會見投資者推介該基金,本港是其中一站,其間接受《Money Monday》專訪,而在七大主題中,記者最感興趣的是在碳中和及俄烏戰爭的背景,歐洲如何加快發展新世代能源,以及相關投資機會,Wehner就此亦提供了不少重要資訊。

德擬減依賴俄氣 由西班牙建輸氫管

Wehner指出,去年2月俄烏戰爭爆發後,俄羅斯向歐洲多國出口天然氣大幅減少,令能源價格急升,當時不少人均預期歐洲去年第四季出現衰退,但未有發生,原因是當地天氣較預期和暖,能源需求下降,減低能源價格急升所帶來的不利影響,經濟維持溫和增長。Wehner續說,由於歐洲多國住宅家庭在夏天一般是不會使用冷氣機的,因此今年夏天並非用電量高峰期,下一個挑戰是今年冬天的供暖需求。

另外,Wehner強調,汲取去年俄烏戰爭此突發事件所帶來的教訓,歐洲多國目前擬減少對俄羅斯天然氣的依賴,例如德國便擬興建一條由西班牙至當地的氫氣輸氣管,讓日常陽光普照、太陽能資源豐富的西班牙,可以把太陽能轉化為氫氣作儲存,再將這些氫氣由西班牙經輸氣管運送至德國,供德國作為工業生產的能源之用。

輸氫管料2030年落成 佔歐消費10%

資料顯示,上述項目名為「H2Med」 ,該氫氣輸氣管最初只由西班牙及葡萄牙接駁至法國(見圖1),今年1月決定延長至德國,被形容為德國及法國政府「聯手規劃藍圖」(joint road map)、「投資於明日科技、特別是可再生及低碳能源」(investments in the technologies of tomorrow, particularly renewable and low carbon energies),預期於2030年或前落成,每年可運送200萬公噸綠氫,佔歐盟消費量10%。而值得注意的是,即使氫氣是比較潔淨的能源,但要由天然氣過渡至氫氣,是一件極為複雜的工作,從分銷、儲存至傳送,需要興建輸氣管、庫倉、碼頭,使用這些氫氣的工業基地亦需要增添設備。而早於去年9月,歐盟委員會已批出52億歐元作為興建公共氫氣項目。

Wehner表示,其實上述西班牙至德國的氫氣輸氣管項目,只是新世代能源此投資主題的一部分:「氫氣是一個很陝窄的範疇,如果你喜歡投資於氫氣此小主題,你應該也會鍾情於投資可再生能源此大主題,其實這都涉及能源轉型(energy transition),或者稱為新世代能源,除了氫氣外,也包括風力、水力及太陽能發電等。其實氫氣只是儲存能源的一種方式,背景是能源的生產及消費時出現錯配,例如日照時可以產生太陽能,如何儲存這些太陽能在晚上、沒有日照時使用;而另一情况是由於西班牙太陽能資源豐富,在此建立太陽能發電站效益較高,跟着德國再以氫氣輸氣管向西班牙輸入太陽能。而其實中國也可能需要在西部能源資源豐富的地區,以某種方式輸送能源,至沿海能源消耗大省。」

全球紛建新一代電網 中長期利好銅價

根據Wehner的分析,在去年俄羅斯減少向德國供應天然氣後,德國其實可以選擇從其他國家入口煤炭或天然氣,而最終選擇興建由西班牙輸送至德國的氫氣輸氣管項目,原因是除了有2050年前實現碳中和的目標外,亦有實現能源獨立的願景:「我們(德國)可以選擇由卡塔爾入口天然氣,但西班牙的太陽能看來更可靠,因為德國及西班牙都屬於歐盟的大家庭。」

雖然西班牙輸送至德國的氫氣輸氣管項目需要使用的原材料是鋼材,但Wehner表示,因應新世代能源的發展,歐洲以至全球多國料將斥巨資鋪設新一代電網,當中需要應用到大量的銅,而「安聯多元主題基金」截至1月底的最大持股為智利Antofagasta Plc(英:ANTO),是全球大型銅礦生產商,料從中受惠。

記者翻查彭博社的數據,Antofagasta Plc股價過去5年勁升74%,顯著跑贏MSCI全球指數(見圖2)。

被記者問及,既然受惠上述利好因素,何以銅價目前對去年首季高位仍回落近兩成?Wehner指出,「我們需要分辨短期波動及長期主題。長期而言,我們相信銅的需求處於結構增長期,原因是全球處於物聯網、電動化的過程,需要使用大量的銅,而與此同時,現時全球業界對開採新銅礦的投資非常緩慢,背景是經過銅價早幾年大上大落後,它們更注重風險管理,而且環保要求愈來愈高亦令開採成本增加」。

