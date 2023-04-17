經濟
封面故事

安聯Holger Wehner：歐冀能源自主 帶來投資機會

【明報專訊】在全球地緣政治風險升溫下，中國與歐洲維持互惠共贏的合作關係十分重要，去年10月下旬中共二十大閉幕後，歐洲最大經濟體德國的總理朔爾茨（Olaf Scholz）去年11月初便訪華，與國家主席習近平會面，而德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）上周亦訪華與外長秦剛戰略對話。本港是國際金融中心，不少外國資產管理公司均積極來港銷售基金，當中，德國大型資產管理公司安聯投資環球股票產品專員主管Holger Wehner早前來港時接受專訪，介紹旗下「安聯多元主題基金」，其中一個投資主題是新世代能源，背景是歐洲致力2050年前實現碳中和，加上去年2月俄烏戰爭爆發後，令歐洲能源獨立自主變得更重要，需要加快發展新世代能源，建議可留意有關投資機會。

明報記者 葉創成

「安聯多元主題基金」投資於全球與消費者及企業相關四大趨勢和七大主題，包括：基建、新世代能源、淨化水源及土地、數碼化生活、健康科技、寵物經濟及智能機器，Wehner早前從德國到亞洲會見投資者推介該基金，本港是其中一站，其間接受《Money Monday》專訪，而在七大主題中，記者最感興趣的是在碳中和及俄烏戰爭的背景，歐洲如何加快發展新世代能源，以及相關投資機會，Wehner就此亦提供了不少重要資訊。

德擬減依賴俄氣 由西班牙建輸氫管

Wehner指出，去年2月俄烏戰爭爆發後，俄羅斯向歐洲多國出口天然氣大幅減少，令能源價格急升，當時不少人均預期歐洲去年第四季出現衰退，但未有發生，原因是當地天氣較預期和暖，能源需求下降，減低能源價格急升所帶來的不利影響，經濟維持溫和增長。Wehner續說，由於歐洲多國住宅家庭在夏天一般是不會使用冷氣機的，因此今年夏天並非用電量高峰期，下一個挑戰是今年冬天的供暖需求。

另外，Wehner強調，汲取去年俄烏戰爭此突發事件所帶來的教訓，歐洲多國目前擬減少對俄羅斯天然氣的依賴，例如德國便擬興建一條由西班牙至當地的氫氣輸氣管，讓日常陽光普照、太陽能資源豐富的西班牙，可以把太陽能轉化為氫氣作儲存，再將這些氫氣由西班牙經輸氣管運送至德國，供德國作為工業生產的能源之用。

輸氫管料2030年落成 佔歐消費10%

資料顯示，上述項目名為「H2Med」 ，該氫氣輸氣管最初只由西班牙及葡萄牙接駁至法國（見圖1），今年1月決定延長至德國，被形容為德國及法國政府「聯手規劃藍圖」（joint road map）、「投資於明日科技、特別是可再生及低碳能源」（investments in the technologies of tomorrow, particularly renewable and low carbon energies），預期於2030年或前落成，每年可運送200萬公噸綠氫，佔歐盟消費量10%。而值得注意的是，即使氫氣是比較潔淨的能源，但要由天然氣過渡至氫氣，是一件極為複雜的工作，從分銷、儲存至傳送，需要興建輸氣管、庫倉、碼頭，使用這些氫氣的工業基地亦需要增添設備。而早於去年9月，歐盟委員會已批出52億歐元作為興建公共氫氣項目。

Wehner表示，其實上述西班牙至德國的氫氣輸氣管項目，只是新世代能源此投資主題的一部分：「氫氣是一個很陝窄的範疇，如果你喜歡投資於氫氣此小主題，你應該也會鍾情於投資可再生能源此大主題，其實這都涉及能源轉型（energy transition），或者稱為新世代能源，除了氫氣外，也包括風力、水力及太陽能發電等。其實氫氣只是儲存能源的一種方式，背景是能源的生產及消費時出現錯配，例如日照時可以產生太陽能，如何儲存這些太陽能在晚上、沒有日照時使用；而另一情况是由於西班牙太陽能資源豐富，在此建立太陽能發電站效益較高，跟着德國再以氫氣輸氣管向西班牙輸入太陽能。而其實中國也可能需要在西部能源資源豐富的地區，以某種方式輸送能源，至沿海能源消耗大省。」

全球紛建新一代電網 中長期利好銅價

根據Wehner的分析，在去年俄羅斯減少向德國供應天然氣後，德國其實可以選擇從其他國家入口煤炭或天然氣，而最終選擇興建由西班牙輸送至德國的氫氣輸氣管項目，原因是除了有2050年前實現碳中和的目標外，亦有實現能源獨立的願景：「我們（德國）可以選擇由卡塔爾入口天然氣，但西班牙的太陽能看來更可靠，因為德國及西班牙都屬於歐盟的大家庭。」

雖然西班牙輸送至德國的氫氣輸氣管項目需要使用的原材料是鋼材，但Wehner表示，因應新世代能源的發展，歐洲以至全球多國料將斥巨資鋪設新一代電網，當中需要應用到大量的銅，而「安聯多元主題基金」截至1月底的最大持股為智利Antofagasta Plc（英：ANTO），是全球大型銅礦生產商，料從中受惠。

記者翻查彭博社的數據，Antofagasta Plc股價過去5年勁升74%，顯著跑贏MSCI全球指數（見圖2）。

被記者問及，既然受惠上述利好因素，何以銅價目前對去年首季高位仍回落近兩成？Wehner指出，「我們需要分辨短期波動及長期主題。長期而言，我們相信銅的需求處於結構增長期，原因是全球處於物聯網、電動化的過程，需要使用大量的銅，而與此同時，現時全球業界對開採新銅礦的投資非常緩慢，背景是經過銅價早幾年大上大落後，它們更注重風險管理，而且環保要求愈來愈高亦令開採成本增加」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕銅價 雹動車 太陽能 氫氣輸氣管 安聯投資環球股票產品專員主管Holger Wehner

上 / 下一篇新聞

長和青衣申建1.5萬伙 半數意見反對 港鐵不反對 憂鐵路聲浪擾民籲提緩解方案
長和青衣申建1.5萬伙 半數意見反對 港鐵不反對 憂鐵路聲浪擾民籲提緩解方案
話你知：長實飛揚1期明賣108伙 個別劈價17%
話你知：長實飛揚1期明賣108伙 個別劈價17%
將中3房反價近2% 1250萬沽
將中3房反價近2% 1250萬沽
本月新盤暫575宗成交 按月挫五成
本月新盤暫575宗成交 按月挫五成
余文樂2070萬沽觀塘商廈單位 蝕一成
余文樂2070萬沽觀塘商廈單位 蝕一成
消費券提振 新地商場生意增25%
消費券提振 新地商場生意增25%
瑞銀：內銀減撥備 保純利增長達標 稱經濟復常 股份制銀行表現或贏國企
瑞銀：內銀減撥備 保純利增長達標 稱經濟復常 股份制銀行表現或贏國企
監管穩融資 內房貸款餘額增幅回升
監管穩融資 內房貸款餘額增幅回升
易綱：人行干預匯市大致結束
易綱：人行干預匯市大致結束
政企合作基金周成躍遭中紀委調查
政企合作基金周成躍遭中紀委調查
百度發布駕艙圖產品 開放四大能力
百度發布駕艙圖產品 開放四大能力
德國電動車陸續面世 料受市場歡迎
德國電動車陸續面世 料受市場歡迎
安聯看好七大投資主題
安聯看好七大投資主題
主動投資與長期投資無矛盾
主動投資與長期投資無矛盾
京東產發毛利率攀升成焦點
京東產發毛利率攀升成焦點
港力谷家族辦公室 顧問料吸內地年輕富豪
港力谷家族辦公室 顧問料吸內地年輕富豪
助後人覓自己路向更重要
助後人覓自己路向更重要
富邦料利率見頂 存息未必再衝高
富邦料利率見頂 存息未必再衝高
三大展覽吸逾6.6萬人 貿發局：國際商貿中心地位穩
三大展覽吸逾6.6萬人 貿發局：國際商貿中心地位穩
小型乾衣機 座枱擺放兼免縮水
小型乾衣機 座枱擺放兼免縮水
來港參加電子展 物色合作伙伴
來港參加電子展 物色合作伙伴
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行齊唱好 中移Call 13272
金子：大行齊唱好 中移Call 13272
張兆聰：金礦股超買 鋰股更值博
張兆聰：金礦股超買 鋰股更值博
徐風：金價試新高或反映股市勢危？
徐風：金價試新高或反映股市勢危？
張兆聰：弱美元下 非美資產升勢強
張兆聰：弱美元下 非美資產升勢強
伍禮賢：濰柴重卡業務好轉 經營可望改善
伍禮賢：濰柴重卡業務好轉 經營可望改善
王良享：銀行結餘雖減 港息無長期上升壓力
王良享：銀行結餘雖減 港息無長期上升壓力
溫傑：藥明生物估值降至合理 重現投資價值
溫傑：藥明生物估值降至合理 重現投資價值
許健生：港創科與Web3「動」起來
許健生：港創科與Web3「動」起來
謝偉銓：多管齊下美化市容
謝偉銓：多管齊下美化市容
美元7日定存息高見10厘
美元7日定存息高見10厘
沈永年：灣區家俬選擇多 揀沙發有竅門
沈永年：灣區家俬選擇多 揀沙發有竅門
Dorian Carrell、Joven Lee：多元資產策略迎「收益綠洲」機遇
Dorian Carrell、Joven Lee：多元資產策略迎「收益綠洲」機遇
林嘉文：美通脹降溫 住屋成本仍升
林嘉文：美通脹降溫 住屋成本仍升
陳大為：美通脹難一個加息周期內馴服
陳大為：美通脹難一個加息周期內馴服
何民傑：中國採購空巴大單 反映內地經濟向好
何民傑：中國採購空巴大單 反映內地經濟向好
陸振球：濠賭股無懼Sell in May
陸振球：濠賭股無懼Sell in May
林少陽：參考股神日股投資 港股留意長和
林少陽：參考股神日股投資 港股留意長和
技術取勝：中石化50天線有支持
技術取勝：中石化50天線有支持
李聲揚：股神真金白銀去下注
李聲揚：股神真金白銀去下注
蔡金強：中國經濟強韌的一面
蔡金強：中國經濟強韌的一面
艾雲豪：從大江健三郎的悼文看中外異同
艾雲豪：從大江健三郎的悼文看中外異同
李順威：聯儲成員紛指利率處緊縮水平
李順威：聯儲成員紛指利率處緊縮水平
何啟聰：突破52周高位 中芯購25212
何啟聰：突破52周高位 中芯購25212
瑞銀亞洲：資金流入好倉 百度購26414
瑞銀亞洲：資金流入好倉 百度購26414
摩根大通亞洲：淡友趁高沽 道指熊49707
摩根大通亞洲：淡友趁高沽 道指熊49707
周顯：超過三成美國人曾「財務出軌」
周顯：超過三成美國人曾「財務出軌」
張佩儀；MPF自願供款 中年打工仔應善用
張佩儀；MPF自願供款 中年打工仔應善用
王弼：走寶無買聯邦快遞 可吼UPS
王弼：走寶無買聯邦快遞 可吼UPS
曾淵滄：中遠海控盈警後仍具吸引力
曾淵滄：中遠海控盈警後仍具吸引力
湯文亮：留港長者的責任是消費
湯文亮：留港長者的責任是消費
陳永傑：油價升暫難料對通脹影響
陳永傑：油價升暫難料對通脹影響
廖偉強：代理的競爭與機遇
廖偉強：代理的競爭與機遇
布少明：租金洗頹風 助樓市上衝
布少明：租金洗頹風 助樓市上衝
馬泰陽：次季料一手樓強二手弱
馬泰陽：次季料一手樓強二手弱
飛揚2期不設露台 內籠見使
飛揚2期不設露台 內籠見使
銀禧均呎1.3萬 逾半年高位
銀禧均呎1.3萬 逾半年高位
部署退休要做好3規劃
部署退休要做好3規劃