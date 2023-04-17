百度發布駕艙圖產品 開放四大能力

料未來3年出現淘汰賽

百度Apollo認為，汽車智能化競速賽已經開啟，未來3年將是關鍵窗口期，電動化引發的淘汰賽將在智能化階段再次出現，車企應該未雨綢繆提前布局。依托百度自動駕駛技術，憑借完善的產品矩陣，秉持開放共贏的合作理念，百度Apollo將以更開放的態度，陪伴車企完成智能駕駛從「技術能力」向「產品體驗」的落地，為用戶提供愉悅智行的汽車駕乘體驗。

發布會上，百度集團副總裁、智能汽車事業部總經理儲瑞松，與黑芝麻智能創始人兼CEO單記章共同宣布，黑芝麻智能國產芯片成為百度Apollo智能駕駛首選國產芯片合作伙伴，Apollo Highway Driving Pro將部署到華山二號A1000芯片算力平台上，並將在今年第三季正式發布。百度Apollo指已經初步建立起開放的合作伙伴生態體系。

今年1至3月，中國新能源乘用車的市場滲透率超過26%。百度Appollo相信已由「初期市場」邁向「早期大眾市場」，電動化的淘汰賽已開始，智能化的淘汰賽則正在積聚能量、蓄勢待發。百度Apollo預期，到2026年，搭載了記憶泊車、高速領航、城市領航等L2+級別高階智能駕駛系統車型的市場滲透率將超過15%。智能駕駛方面，百度Apollo推出旗艦產品城市智駕Apollo City Driving Max，搭載兩顆英偉達Orin X，算力達508TOPS，是內地唯一使用純視覺感知就能在城市道路上帶給用戶連貫體驗的產品。