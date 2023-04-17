監管穩融資 內房貸款餘額增幅回升

隨着問題去年持續擴大，監管取態開始轉向房企「合理融資需求」，至去年11月終推出「金融16條」，多方面穩定房企貸款投放。綜合大型內銀去年底數據，房企貸款餘額按年增速整體雖低於2021年及整體公司貸款投放，但較上半年增幅明顯回升（見圖）。

四大行房企貸款餘額為行業最多

四大行的房企貸款餘額為行業最多，截至去年底，工行（1398）和農行（1288）房企貸款餘額，扭轉上半年按年下跌4.85%和2.12%，按年增2.7%和1.1%；建行（0939）和中行（3988）按年增5.56%和12.61%，增速較上半年擴大。相對房企貸款佔比較大行多的中型銀行，不少去年貸款餘額連續第二年下跌，民行（1988）和光行（6818）按年跌6.4%和9.55%，招行（3968）則轉跌6.4%。

據人行統計，截至去年第三季末，內地銀行房地產開發貸款餘額按年變化結束上半年負增長至2.2%，第四季增至3.7%，惟遠低於去年同期人民幣各項貸款的11%增速。

不過，作為先行指標的人行銀行家調查顯示，房企貸款需求指數在今年首季報55.3點，自2021年第二季以來首次升至擴張水平，亦為2020年第二季有公布以來最高，反映貸款需求正在恢復。

彭博：銀行放貸已趨正常

彭博行業研究亞太區房地產行業資深分析師黄智亮表示，近期大型發展商銷售有增長，更易回收資金，投地開始較積極，銀行放貸亦已趨向正常，在低基數下，房地產開發投資可望在下半年開始按年增長。不過並非每間房企都能受惠銀行放貸，對負債較高、銷售反彈較差的民企，銀行放貸依然會特別小心。

去年內地商品房銷售額按年倒退27%，去年第四季末個人住房貸款餘額僅增1.2%，遠低於2021年的11.3%。黄智亮表示，今年以來內地一二線城市銷售反彈較佳，但較為偏遠城市即使政策有所放鬆，銷售反彈仍然比較慢，預期今年按揭貸款增長雖會反彈，但增幅較溫和。