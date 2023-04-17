瑞銀：內銀減撥備 保純利增長達標 稱經濟復常 股份制銀行表現或贏國企

明報記者 歐陽偉昉

淨利息收入為內銀收入主要來源，去年內地減息提振經濟和房市，1年和5年以上貸款市場報價利率（LPR）分別下調0.15厘和0.35厘，去年除境外業務較多的中行（3988）淨利息收益率微升，其餘三大行均大幅收窄，主要依靠貸款餘額平均12%增幅，維持淨利息收入上升（見表）。顏湄之表示，今年內地經濟復蘇並非如想像中強勁，認為LPR今年仍有下調的可能，但次數和幅度不會如去年大。

顏湄之：LPR或續降 力度遜去年

顏湄之認為今年內銀淨息差下跌壓力不比去年低，因為貸款逐年重新定價，LPR下調令銀行資產收益率下跌會逐漸釋放，時間可達12至18個月，而大行仍要降低貸款利率支持實體經濟。她預期大型國有銀行首季淨息差按年下跌約10點子，全年約15至20點子，股份制和地區銀行收窄幅度較小。在今年內銀貸款增長預期維持約11%，瑞銀料大行淨利息收入會持平或略為下降，視乎各銀行息差情况。

雖然內地經濟去年受新冠疫情防控打擊，不過四大行不良貸款率均下跌，信貸減值損失按年降約6%至12%。顏湄之指出，內銀不良貸款率似乎沒有周期影響，因為其不良資產生成暴露有一定政策，不會一次過表現，在經濟較差周期會較少暴露不良資產，在往後年份逐漸處理。

顏湄之稱去年經濟較差，但內銀處置2.7萬億元（人民幣，下同）不良資產，反而少於2021年的3.13萬億元；一些房企境外債券違約，其境內貸款目前或仍未歸入不良資產，部分是因為這些貸款有抵押或延期還款政策。她認為內銀今年仍能降低撥備，達到純利維持有中單位數利潤增長目標。

派息不減助撐股價 合防守型投資者

現時大型銀行的市帳率僅為0.3至0.4倍，顏湄之認為已經相當低水平，已反映內銀潛在有15%至20%的不良資產，和淨息差正在下跌的因素。內銀在疫情期間維持約三成派息比率和利潤增長，派息不減有助支持股價，加上股價波幅較其他行業低，認為現價對防守型投資者而言可以投資。

不過，顏湄之指正因為內銀低估值和高收益，經濟較差時表現可跑贏代表大市的MSCI中國指數，相反經濟恢復較正面時，投資者較着好其他行業，令內銀相對表現跑輸大市。隨着經濟和資本市場反彈，她認為零售、資本市場、理財業務較多的股份制銀行，下半年表現或會跑贏國有大行。