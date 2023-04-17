經濟

瑞銀：內銀減撥備 保純利增長達標 稱經濟復常 股份制銀行表現或贏國企

【明報專訊】去年大型內地銀行純利維持單位數增長，不過去年貸款基準利率下降壓縮了銀行淨息差和淨利息收入，多間大行撥備前利率自2016年以來首見倒退，純利增長主要由信貸減值撥備降低所推動。瑞銀中國金融業研究主管顏湄之（圖）預期，雖然今年淨息差將繼續受壓，大行淨利息收入料按年持平甚至下跌，不過內銀會在經濟較差的周期劃入較少不良資產，預期今年大行仍能透過降低信貸損失撥備，達到銀行的中單位數利潤增長目標。

明報記者 歐陽偉昉

淨利息收入為內銀收入主要來源，去年內地減息提振經濟和房市，1年和5年以上貸款市場報價利率（LPR）分別下調0.15厘和0.35厘，去年除境外業務較多的中行（3988）淨利息收益率微升，其餘三大行均大幅收窄，主要依靠貸款餘額平均12%增幅，維持淨利息收入上升（見表）。顏湄之表示，今年內地經濟復蘇並非如想像中強勁，認為LPR今年仍有下調的可能，但次數和幅度不會如去年大。

顏湄之：LPR或續降 力度遜去年

顏湄之認為今年內銀淨息差下跌壓力不比去年低，因為貸款逐年重新定價，LPR下調令銀行資產收益率下跌會逐漸釋放，時間可達12至18個月，而大行仍要降低貸款利率支持實體經濟。她預期大型國有銀行首季淨息差按年下跌約10點子，全年約15至20點子，股份制和地區銀行收窄幅度較小。在今年內銀貸款增長預期維持約11%，瑞銀料大行淨利息收入會持平或略為下降，視乎各銀行息差情况。

雖然內地經濟去年受新冠疫情防控打擊，不過四大行不良貸款率均下跌，信貸減值損失按年降約6%至12%。顏湄之指出，內銀不良貸款率似乎沒有周期影響，因為其不良資產生成暴露有一定政策，不會一次過表現，在經濟較差周期會較少暴露不良資產，在往後年份逐漸處理。

顏湄之稱去年經濟較差，但內銀處置2.7萬億元（人民幣，下同）不良資產，反而少於2021年的3.13萬億元；一些房企境外債券違約，其境內貸款目前或仍未歸入不良資產，部分是因為這些貸款有抵押或延期還款政策。她認為內銀今年仍能降低撥備，達到純利維持有中單位數利潤增長目標。

派息不減助撐股價 合防守型投資者

現時大型銀行的市帳率僅為0.3至0.4倍，顏湄之認為已經相當低水平，已反映內銀潛在有15%至20%的不良資產，和淨息差正在下跌的因素。內銀在疫情期間維持約三成派息比率和利潤增長，派息不減有助支持股價，加上股價波幅較其他行業低，認為現價對防守型投資者而言可以投資。

不過，顏湄之指正因為內銀低估值和高收益，經濟較差時表現可跑贏代表大市的MSCI中國指數，相反經濟恢復較正面時，投資者較着好其他行業，令內銀相對表現跑輸大市。隨着經濟和資本市場反彈，她認為零售、資本市場、理財業務較多的股份制銀行，下半年表現或會跑贏國有大行。

上 / 下一篇新聞

長和青衣申建1.5萬伙 半數意見反對 港鐵不反對 憂鐵路聲浪擾民籲提緩解方案
長和青衣申建1.5萬伙 半數意見反對 港鐵不反對 憂鐵路聲浪擾民籲提緩解方案
話你知：長實飛揚1期明賣108伙 個別劈價17%
話你知：長實飛揚1期明賣108伙 個別劈價17%
將中3房反價近2% 1250萬沽
將中3房反價近2% 1250萬沽
本月新盤暫575宗成交 按月挫五成
本月新盤暫575宗成交 按月挫五成
余文樂2070萬沽觀塘商廈單位 蝕一成
余文樂2070萬沽觀塘商廈單位 蝕一成
消費券提振 新地商場生意增25%
消費券提振 新地商場生意增25%
監管穩融資 內房貸款餘額增幅回升
監管穩融資 內房貸款餘額增幅回升
易綱：人行干預匯市大致結束
易綱：人行干預匯市大致結束
政企合作基金周成躍遭中紀委調查
政企合作基金周成躍遭中紀委調查
百度發布駕艙圖產品 開放四大能力
百度發布駕艙圖產品 開放四大能力
安聯Holger Wehner：歐冀能源自主 帶來投資機會
安聯Holger Wehner：歐冀能源自主 帶來投資機會
德國電動車陸續面世 料受市場歡迎
德國電動車陸續面世 料受市場歡迎
安聯看好七大投資主題
安聯看好七大投資主題
主動投資與長期投資無矛盾
主動投資與長期投資無矛盾
京東產發毛利率攀升成焦點
京東產發毛利率攀升成焦點
港力谷家族辦公室 顧問料吸內地年輕富豪
港力谷家族辦公室 顧問料吸內地年輕富豪
助後人覓自己路向更重要
助後人覓自己路向更重要
富邦料利率見頂 存息未必再衝高
富邦料利率見頂 存息未必再衝高
三大展覽吸逾6.6萬人 貿發局：國際商貿中心地位穩
三大展覽吸逾6.6萬人 貿發局：國際商貿中心地位穩
小型乾衣機 座枱擺放兼免縮水
小型乾衣機 座枱擺放兼免縮水
來港參加電子展 物色合作伙伴
來港參加電子展 物色合作伙伴
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行齊唱好 中移Call 13272
金子：大行齊唱好 中移Call 13272
張兆聰：金礦股超買 鋰股更值博
張兆聰：金礦股超買 鋰股更值博
徐風：金價試新高或反映股市勢危？
徐風：金價試新高或反映股市勢危？
張兆聰：弱美元下 非美資產升勢強
張兆聰：弱美元下 非美資產升勢強
伍禮賢：濰柴重卡業務好轉 經營可望改善
伍禮賢：濰柴重卡業務好轉 經營可望改善
王良享：銀行結餘雖減 港息無長期上升壓力
王良享：銀行結餘雖減 港息無長期上升壓力
溫傑：藥明生物估值降至合理 重現投資價值
溫傑：藥明生物估值降至合理 重現投資價值
許健生：港創科與Web3「動」起來
許健生：港創科與Web3「動」起來
謝偉銓：多管齊下美化市容
謝偉銓：多管齊下美化市容
美元7日定存息高見10厘
美元7日定存息高見10厘
沈永年：灣區家俬選擇多 揀沙發有竅門
沈永年：灣區家俬選擇多 揀沙發有竅門
Dorian Carrell、Joven Lee：多元資產策略迎「收益綠洲」機遇
Dorian Carrell、Joven Lee：多元資產策略迎「收益綠洲」機遇
林嘉文：美通脹降溫 住屋成本仍升
林嘉文：美通脹降溫 住屋成本仍升
陳大為：美通脹難一個加息周期內馴服
陳大為：美通脹難一個加息周期內馴服
何民傑：中國採購空巴大單 反映內地經濟向好
何民傑：中國採購空巴大單 反映內地經濟向好
陸振球：濠賭股無懼Sell in May
陸振球：濠賭股無懼Sell in May
林少陽：參考股神日股投資 港股留意長和
林少陽：參考股神日股投資 港股留意長和
技術取勝：中石化50天線有支持
技術取勝：中石化50天線有支持
李聲揚：股神真金白銀去下注
李聲揚：股神真金白銀去下注
蔡金強：中國經濟強韌的一面
蔡金強：中國經濟強韌的一面
艾雲豪：從大江健三郎的悼文看中外異同
艾雲豪：從大江健三郎的悼文看中外異同
李順威：聯儲成員紛指利率處緊縮水平
李順威：聯儲成員紛指利率處緊縮水平
何啟聰：突破52周高位 中芯購25212
何啟聰：突破52周高位 中芯購25212
瑞銀亞洲：資金流入好倉 百度購26414
瑞銀亞洲：資金流入好倉 百度購26414
摩根大通亞洲：淡友趁高沽 道指熊49707
摩根大通亞洲：淡友趁高沽 道指熊49707
周顯：超過三成美國人曾「財務出軌」
周顯：超過三成美國人曾「財務出軌」
張佩儀；MPF自願供款 中年打工仔應善用
張佩儀；MPF自願供款 中年打工仔應善用
王弼：走寶無買聯邦快遞 可吼UPS
王弼：走寶無買聯邦快遞 可吼UPS
曾淵滄：中遠海控盈警後仍具吸引力
曾淵滄：中遠海控盈警後仍具吸引力
湯文亮：留港長者的責任是消費
湯文亮：留港長者的責任是消費
陳永傑：油價升暫難料對通脹影響
陳永傑：油價升暫難料對通脹影響
廖偉強：代理的競爭與機遇
廖偉強：代理的競爭與機遇
布少明：租金洗頹風 助樓市上衝
布少明：租金洗頹風 助樓市上衝
馬泰陽：次季料一手樓強二手弱
馬泰陽：次季料一手樓強二手弱
飛揚2期不設露台 內籠見使
飛揚2期不設露台 內籠見使
銀禧均呎1.3萬 逾半年高位
銀禧均呎1.3萬 逾半年高位
部署退休要做好3規劃
部署退休要做好3規劃