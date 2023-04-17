余文樂2070萬沽觀塘商廈單位 蝕一成

資料顯示，余文樂2015年6月向發展商億京一手購入，當時購入價為2131.745萬元、呎價1.243萬元，持貨近8年後沽出，帳面已蝕約61.74萬元或3%，若計算購入時的稅款及各項雜費開支，估計實際要蝕逾258萬元或12%離場。

佔地1715呎 呎價逾1.2萬

據悉，余文樂當年購入該商業單位時，同時斥資350萬元購入位於5樓的2個車位，即各車位成交價175萬元，但至今未售出。余文樂曾透露，設有服裝品牌MADNESS，購入單位作工作室，據悉有關品牌在2014年創立，亦不時與其他國際品牌推出聯乘產品，在本港、內地等甚受歡迎，惟該品牌的實體店已在今年初全線結業。

上月商舖買賣101宗 9個月新高

另據美聯工商舖研究部綜合土地註冊處資料，今年3月商舖買賣註冊錄101宗 （具體反映2月交投市况），相對2月錄94宗，按月升7宗或約7.4%，是繼去年6月錄140宗後，9個月來按月新高。

按地區劃分，3月新界、港島分別錄26宗商舖買賣註冊，按月升約36.8%；九龍3月則錄49宗買賣註冊，按月跌約12.5%。

註冊金額錄逾20億 按月增6%

至於3月商舖買賣註冊金額，錄約20.20億元，相對2月錄約19.02億元，按月增逾1.1億元或6.2%，是繼去年7月錄逾29億元後，8個月來按月新高。

美聯旺舖董事梁國文表示，內地來港旅客人次回升，2月錄約110萬人次，預料訪港旅客數字持續反彈，今年內每月訪港內地旅客，可望近200萬人次，相信舖市氣氛可以受到帶動，短期內每月商舖買賣註冊成交量，料維持在100至120宗。

總結今年首季（1月至3月），整體商舖買賣共錄279宗註冊成交，按季升25宗或9.8%；註冊總金額則涉及51.66億元，按季升逾16億元或45%。

[香港地產]