話你知：長實飛揚1期明賣108伙 個別劈價17%

直減折扣劃一增至18%

飛揚1期提供400伙，去年中開售至今累沽約240伙，佔今期單位總數約六成，現有約160伙餘貨。長實日前修改飛揚1期價單涉147伙，平均減幅近一成，直減折扣由原來15%（1房、2房戶）或17%（3房戶）， 劃一改為18%，個別單位實質減幅達17%。

以第2座1樓H室實用面積266方呎1房戶為例，更新後價單定價435.1萬元、實呎1.63萬元，扣除18%折扣，折實價356.782萬元、折實實呎1.34萬元；相對去年6月價單定價507.7萬元、實呎1.9萬元，扣除當時15%折扣，折實價431.545萬元、折實實呎1.62萬元。換言之，單位實質減幅17%。可留意的是，飛揚1期明日發售的108伙，亦涵蓋14伙日前新加推的特色單位。

[香港地產]