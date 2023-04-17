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長和青衣申建1.5萬伙 半數意見反對 港鐵不反對 憂鐵路聲浪擾民籲提緩解方案

【明報專訊】長和（0001）早前向城規會申請，就旗下香港聯合船塢集團持有的青衣聯合船塢和毗鄰政府土地，申請重建為大型公私營住宅發展項目，料合共提供逾1.5萬伙住宅單位，被市場人士形容為是「黃埔花園2.0」。相關申請在3月底截收公眾意見後，城規會共收到17份意見，其中半數意見反對有關發展，並認為城規會在審理相關個案時，應詳細考慮該區的交通負荷問題，其餘意見屬贊成或持中立態度。

根據城規會資料顯示，在17份有關聯合船塢土地申建住宅的意見書中，港鐵（0066）、香港蜆殼有限公司等皆有遞交。其中港鐵不反對有關改劃申請，但同時在意見書提出，因發展項目靠近青馬大橋，鐵路噪音較為明顯，而申請人目前遞交的文件中，未有就全面評估鐵路噪音影響，港鐵對此有保留。有見及此，港鐵建議城規會應該在法定圖則、或批地條件中，要求發展機構要提供噪音緩解措施，並符合法定要求，確保未來入住的居民，不會受到鐵路營運噪音影響。

蜆殼關注交通負荷 恐鋪管危及油庫

此外，香港蜆殼有限公司亦關注相關發展，因項目位處蜆殼公司青衣油庫碼頭旁，若發展住宅，將對該區一帶構成交通負荷，特別是在施工期間，各類運輸或工程車輛、工作人員進出該處，將構成交通堵塞及噪音污染。另作為住宅發展，需鋪設各種管道，包括食用水管、污水管道、煤氣和電力管道等，鋪設需時，亦會對蜆殼油庫碼頭帶來潛在風險。

可留意的是，項目亦擬設遊艇俱樂部，蜆殼認為此舉對區內海上交通或會構成負面影響，擔心船隻增加會衍生潛在安全問題，期望城規會、當區居民及有關機構在審理時有良好溝通，讓各方了解發展對社區帶來的變化。

擬設遊艇會 或影響海上交通

亦有反對意見指出，擬議項目將引起交通問題，而且項目鄰近多個油庫，對居民或構成潛在危險；另亦有意見指，申請地點現為香港最大船塢之一，改劃住宅用途會影響香港國際航運中心的地位。

總樓面近830萬呎 建海濱長廊

資料顯示，香港聯合船塢集團在今年2月底，就青衣西草灣路的香港聯合船塢，連同其以北已經閒置多年的政府土地申請改建住宅；申請人計劃以地積比率最高5.89倍發展，興建44幢住宅大廈，提供15,075伙，包括10,371個私宅及4704個公營房屋。另外，項目亦擬設有商業、學校和社區設施，以及一個遊艇俱樂部，總樓面近830萬方呎。另項目亦擬延伸和擴闊西草灣路，設一條長約1.4公里、15米闊的海濱長廊，由私人發展部分延伸至公營房屋部分，讓公眾使用。

明報記者

[香港地產]

相關字詞﹕城規會 香港聯合船塢集團 青衣油庫碼頭 香港蜆殼有限公司 港鐵 黃埔花園2.0 長和

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