歐央行執委：5月議息會議 加息幅度應降至0.25厘

他指出，歐元區通脹回落，工資亦沒有上升壓力，不認為現階段應採取更大幅度的加息措施。

2月份歐元區通脹按年上升8.5%，核心通脹則加快至5.6%。歐央行預計3月通脹會降至6.9%，不過核心通脹會微升至5.7%，數據將於下周三（19日）公布。Centeno表示，該行追蹤目標為整體通脹，考慮到自整體通脹傳遞至核心通脹有滯後性，至目前為止沒有需要擔心的情况。

他又指出，環球央行一直以前所未有的同步方式收緊貨幣政策，令政策效果更為有效，可以更少的緊縮程度以收緊通脹。

易綱：金融運行整體穩健 風險可控

同時出席國際貨幣基金會（IMF）春季例會的中國人民銀行行長易綱，在國際貨幣與金融委員會發言時稱，目前內地經濟運行持續回升，消費快速回暖，服務業明顯復蘇，物價水平持續保持穩定。金融運行整體穩健，風險總體可控，銀行業金融機構經營情况良好，少數問題中小型機構在改革化解風險取得重要進展。

易綱亦強調，在IMF份額佔比調整上，應客觀反映成員國在全球經濟中的相對地位。中國支持解決債務問題的多邊努力，會切實落實G20緩債倡議，提供緩債的金額佔45%。在解決主權債務問題時，各方應堅持「共同行動、公平負擔」原則。

金管局再接逾9億港元沽盤

此外，本港金管局於昨晨紐約交易時段，承接9.03億港元沽盤，銀行體系結餘在4月18日結算後，將跌至562.61億元，續刷新3年低位。