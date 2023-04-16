衰退憂慮增 美股三大指數周五跌

花旗（美：C）、摩根大通（美：JPM）首季度業績勝預期，加上市場對銀行業危機的憂慮紓緩，帶動銀行股逆市上升，摩通升7.6%，花旗升4.78%。波音（美：BA）公布737MAX兩個配件不符合要求，或影響大量未交付的飛機，已經停止交付，消息令股價重挫5.56%，為表現最差道指成分股。

全球股票基金一周錄39億美元淨流入

高盛發表全球資金流報告，截至本月12日一周，全球股票基金錄得39.23億美元淨流入，扭轉上周10億美元淨流出，最近四周累計流入4.71億美元。資金主要流入美股，歐股亦錄流入，日股則錄得流出。行業方面，金融股基金獲淨流入，科技基金則加劇流出。另外，在銀行危機之後大受歡迎的貨幣市場基金，雖然仍有520億美元流入，但已較早前放緩。

恒指夜期上周五收報20,324點，下跌0.58%，低水115點。ADR港股比例指數收報20,341點，下跌0.48%，阿里巴巴（9988）ADR折合報92.78港元，較港股低收1.71%。騰訊（0700）ADR折合報360.16港元，較港股低收1.44%。