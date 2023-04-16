美銀行存貸餘額回升 局勢趨穩 銀行危機後首次 市場對下半年減息預期降溫

明報記者 周永雄

聯儲局公布截至4月5日的美國商業銀行資產負債數據，經季節性因素調整後，首二十五大銀行存款餘額為10.63萬億美元，單周增加211億美元，為3月8日以來再次上升。小型銀行存款餘額為5.36萬億美元，單周增加235億美元，連續第二周上升，較前一周的16億美元擴大13.68倍，惟與矽谷銀行倒閉前的5.58萬億美元仍差2200億美元。信貸方面，大型銀行貸款餘額為6.58萬億美元，按周增131億美元，小型銀行貸款餘額為4.47萬億美元，按周增32億美元，均為矽谷銀行被接管後首度錄單周上升。

聯儲局流動性貸款餘額連降4周

此外，聯儲局向銀行提供的流動性貸款餘額亦連續4周下降，反映銀行流動性緊張正在紓緩。截至4月12日，美國金融機構向聯儲局借款餘額為1395億美元，單周下跌92億美元，其中貼現窗貸款餘額為676億美元，比3月高峰1529億美元已降55.8%，而因應矽谷銀行危機在3月增設的銀行定期融資計劃（BTFP）貸款餘額則為718億美元，按周跌72億美元，為設立以來首次下跌。

分析：地區銀行放貸更審慎

彭博行業研究經濟師Stuart Paul指出，存款外流緩和有利於金融趨穩定，更多數據顯示美國銀行體系的動盪持續受控。不過，地區銀行近周存款流出，仍會令他們放貸時更審慎，繼續收緊美國信貸狀况。

市場料7月減息機率降至35%

銀行業回穩同時，美國通脹仍處於高位，上周五公布的消費者1年通脹預期為4.6%，較上月升1個百分點。上周五市場對5月再加息0.25厘的預期，增10個百分點至77%，而預期在7月降回5厘的機會率則減15個百分點至35%。

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）上周五表示，由於金融環境尚未顯著收緊，就業市場仍然強勁，通脹遠高於目標，傾向需進一步收緊貨幣政策。不過，芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，經過上月銀行業受壓後，不應激進地進一步加息，認為需要時間讓過去大幅加息發揮降低通脹的作用。