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2023年4月15日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
代理犯一手新例首判監 囚兩個月 涉誤導推銷明翹匯 銷監局提醒勿誤墮法網
BSD成交首季升65% 涉5億創1年高
CCL按周升0.08% 連續3周企168點
ST. GEORGE 'S實呎逼5.7萬 再創新高
首季補地價143億 連續兩季破百億
大阪開賭場拍板 料年吸2000萬客 最快2029年開業 北亞添競爭累濠賭股受壓
內地打擊跨境非法博彩 澳門博企紛棄拓日本
匯控售法業務添變數 撥回157億減值
港股牛皮波幅僅186點 北水捧中移中芯
軟銀再減持商湯套1.4億 持股降至13.95%
人行：內地經濟恢復向好 基礎尚不牢固
巴斯續沽空港元 稱有幾多便沽幾多
HashKey今季港推虛擬資產平台 可買賣比特幣等 客戶資產存獨立帳戶
聯交所倡ESG報告披露氣候風險
周大福上季同店銷售報喜 港急升1.6倍 內地僅跌6%
陸金所港首掛做好 較美最多升逾15%
摩通上季收入破頂 多賺52% 銀行股業績報捷 花旗利潤勝預期
星洲GDP遜預期 突暫停收緊幣策
IEA料中國拉動石油需求 布油撲87美元
陸振球：移民回流或谷起租巿
周末睇樓好去處
天瀧前臨維港 主攻大戶顯氣派
會所連園林逾7萬呎 奢華時尚兼備
維港．雙鑽啟德海灣1蓄勢待推
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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