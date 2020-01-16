星洲GDP遜預期 突暫停收緊幣策

面對環球增長放緩、需求放慢，新加坡第一季製造業按年收縮6%，較第四季的2.6%收縮幅度擴大。MAS表示，隨着全球商品和投資周期下行，預計新加坡今年GDP增長將明顯放緩，與貿易相關的行業可能會進一步收縮，服務行業的活動仍受到抑制。MAS預計，新加坡今年GDP增幅，將由去年的3.6%，放緩至介乎0.5%至2.5%，出口主導行業疲軟。

分析：上半年陷衰退風險大

牛津經濟研究院（Oxford Economics）高級經濟學家霍姆斯（Alex Holmes）指出，全球經濟環境繼續對新加坡經濟構成壓力，出口主導型的製造業及服務業仍然疲軟，雖然旅客回流令酒店和餐飲業表現好轉，但由於發達經濟體疲軟，新加坡未來數季的增長將面臨挑戰。新加坡大華銀行更指出，新加坡今年上半年連續兩季GDP收縮而陷入技術性衰退「風險很大」。

MAS預期，新加坡未來幾個月的核心通脹將維持高位，累積的商業成本將繼續傳導至消費者價格，不過今年下半年通脹應該會較顯著放緩。MAS表示，將維持新加坡元名義有效匯率政策區間的現行升值速度，因目前的升值路徑已具足夠的緊縮力度，對實現中期價格穩定的目標是恰當的。自2021年10月以來，MAS已5次收緊政策。

（綜合報道）

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