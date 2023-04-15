陸金所港首掛做好 較美最多升逾15%

去年同樣以介紹方式上市的騰訊音樂（1698）及貝殼控股（2423）首日表現均較一般，首日收市價均與其隔夜ADR收市相若。陸金所昨日收報34.75元，以隔夜ADR，每2股ADR相當於1股港股折合31.55港元計，仍升約一成，全日成交約53.6萬股，涉及1860萬元。

銀河證券業務部發展董事羅尚沛指出，由於陸金所以介紹形式上市，市場沒有新貨沽出，今次的升幅是「乾升」狀態，料對市場沒有太大參考價值。他認為新股市場依然疲弱，最近上市的新股亦較為「細隻」，相關估值亦被壓低，料新股恢復過往活躍仍有一段長時間。

新股市場乍暖還寒，周四上市的半新股北森控股（9669）首掛大跌12%後，昨再瀉逾33%，以全日低位17.44元收市，兩個交易日累挫41.2%。

北森控股上市兩日累挫41%

國際資源（1051）昨晚發通告指，已於場內出售北森共216萬股，每股約2.96美元，相當於約23.21港元，投資不受禁售限制，出售錄得約145萬美元利潤。