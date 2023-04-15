HashKey今季港推虛擬資產平台 可買賣比特幣等 客戶資產存獨立帳戶

明報記者 鄺海盈

HashKey PRO對全球的專業投資者（PI）開放，目前正在接受PI早期註冊。集團強調，平台將客戶資產存放在獨立帳戶中，與平台營運保持區隔，保證客戶資金不被用於其他目的，可以隨時提取。此外，客戶資金已全面投保，包括錢包系統（冷錢包和熱錢包），確保有效保障客戶資產。

客戶資金全面投保

HashKey Group為本港現時兩間擁有為專業投資者提供虛擬資產交易服務的持牌商的其中之一。而HashKey PRO已獲得證監會的批准，持有第1類（證券交易）和第7類（提供自動化交易服 務）牌照，營運虛擬資產交易平台。

HashKey指，平台提供法幣出入金支持，目前已經與虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）和交銀香港建立了伙伴關係，作為結算銀行，提供法幣的存款和提款服務。目前的平台運營時間暫為工作日上午9時至下午5時，隨後實現24小時全天候營運。

眾安銀行交銀助結算

剛於上月底截止的虛擬資產平台監管諮詢文件中提到，容許散戶在指定交易平台及條件下，參與虛擬資產買賣，惟需確保所挑選的虛擬資產屬於「合資格的大型虛擬資產」，即獲接納至少兩個獨立指數提供者所推出的至少兩個「獲接納的指數」中的虛擬資產，市場普遍相信，比特幣和以太幣將包括其中。