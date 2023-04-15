巴斯續沽空港元 稱有幾多便沽幾多

指港銀行體系現緊急情况

巴斯另外在Twitter發文，指香港2月份活期存款按月下跌5.8%，認為是出現存款擠提（deposit run）。金管局近日持續承接港元沽盤，他認為本港銀行體系已出現緊急情况，內地正在經歷美元融資危機。

巴斯去年7月時亦曾表示，預期本港會在一年內重新評估聯匯制度，因為港美經濟周期不一致，美國因應通脹高企需急速加息，但香港維持低通脹，僅為維持聯匯而加息。在港美息差拉闊觸發港元沽盤，而金管局欠缺資金承接，令聯匯難以維持，屆時港匯將貶值三至四成。

巴斯過去多次因為沽空港元錄得損失，彭博社曾引述消息指，巴斯於2020年設立基金，以200倍槓桿的期權合約，對賭港匯失守聯繫匯率，18個月後港元仍守住聯匯，投資者將損失所有資金，而在2021年投資該基金的3000萬美元，已損失超過95%。另外，他亦在2016年表示已沽空港元和人民幣等亞洲貨幣，翌年旗下基金錄得19%虧損。