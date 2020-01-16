港股牛皮波幅僅186點 北水捧中移中芯

市場憧憬美今年減息

美3月生產物價指數按月跌0.5%，是近3年來最大跌幅，按年則增2.7%，是2021年1月以來幅度最細；核心指數按月及按年升幅分別放緩至0.1%及3.6%。另上周新申領失業援助人數增加1.1萬人，至23.9萬人，比市場預期為多，令市場憧憬加息步伐放慢。CME利率期貨顯示，市場更預期美息年底前較現水平最多下調半厘（見圖），刺激美股做好。息口敏感的科技股表現更佳，納指周四急彈1.99%，創近1個月單日最大升幅。

科網個別發展 百度京東續挫

北水昨淨買入33.56億元，當中以中國移動（0941）和中芯國際（0981）最受捧，後者單日升7.2%至23.9元，成藍籌升幅王，成交額近31億元，屬第二大成交額股份；遭軟銀減持的阿里巴巴（9988）回穩升0.37%，收報94.5元；騰訊控股（0700）微升0.6%至365.4元。不過百度逆市挫3.06%至130元，見過去10日新低；京東集團（9618）和美團（3690）亦分別報跌1.47%和1.07%至147.7元和129.5元，限制恒指升幅。

獨立股評人彭偉新指港股缺乏資金推動，且面對負面影響如重磅股東減持科網股，即使部分股份做好，亦難承接升勢。恒指早前由22700點回調的重要支持位21000點現變為阻力，